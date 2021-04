Voilà à quoi pourrait ressembler la première montre connectée de Google

Les rumeurs commencent à s’entasser à propos de la Pixel Watch, la soi-disante première montre connectée de Google. On a aujourd’hui le droit à des premiers rendus, à prendre avec prudence.

Depuis des années et le lancement de Wear OS, on envisage le lancement d’une montre connectée par Google. Bien que la firme soit avant tout connue pour ses solutions logicielles, elle s’aventure régulièrement sur le terrain du hardware, notamment avec ses produits Nest ou encore ses smartphones, les Pixel. C’est ainsi que les rumeurs mentionnent logiquement le lancement d’une montre connectée, développée en interne sous le nom de code Rohan, et qui porterait le nom de Pixel Watch.

Voilà justement qu’un leaker nous donne quelques nouvelles de cette smartwatch. Comme le montrent des rendus dévoilés par Jon Prosser, Google pourrait lancer une montre connectée ronde au design très (trop ?) simpliste. En dehors de son cadran circulaire, on retrouverait simplement une couronne digitale placée sur la droite. Bien sûr, la montre tournerait sous Wear OS, le système d’exploitation pour montre connectée de Google.

Vraiment fiable ?

Notons que ces rendus sont basés sur des rumeurs peu fiables en l’état, qui proviendraient principalement des sources de Jon Prosser. Or, le leaker a beau avoir visé juste à plusieurs reprises, il n’a pas vraiment le nez creux en ce moment. Il y a quelques semaines, il annonçait par exemple une keynote Apple en date du 23 mars, mais cet événement n’a jamais eu lieu. Plus récemment, il déclarait que le Pixel 5a de Google était finalement annulé en raison de l’actuelle pénurie de composants qui touche le globe, mais la firme de Mountain View a immédiatement démenti l’information via un communiqué dans lequel elle indique que le smartphone est bel et bien prévu cette année. Néanmoins, la sortie prochaine du Google Pixel 5a n’a été confirmé qu’aux États-Unis et au Japon, mais pas en France.

Reste donc à patienter jusqu’à la Google I/O de mai pour avoir des nouvelles, ou non, de cette fameuse Pixel Watch.