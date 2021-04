Nike se lance dans le reconditionné pour réduire son impact écologique

Les grandes marques se mettent au recyclage, et il était temps. Alors que l’industrie de la chaussure représente à elle seule 174 millions de tonnes de CO2 par an, soit près de la moitié des émissions annuelles de la France, l’équipementier Nike a décidé d’agir à son échelle pour limiter son impact carbone. Ainsi, la marque a annoncé la mise en place du programme Nike Refurbished, littéralement “Nike remis à neuf”. Disponible dans quelques magasins aux États-Unis, l’initiative devrait bientôt être déployée à davantage d’établissements partenaires, et pourquoi pas, s’étendre à l’international.

Concrètement, Refurbished consistera à récupérer les paires de sneakers renvoyées par les clients dans les 60 jours suivant l’achat, puis de les passer au crible pour déterminer si elles peuvent être revendues. Chaque paire de chaussures sera nettoyée et désinfectée à la main, précise la marque. En plus de proposer des chaussures “comme neuves” ou “légèrement usagées”, Nike prévoit également de proposer à la vente des modèles neufs présentant des petits défauts de fabrication. Le prix sera évidemment moins élevé que sur une paire neuve, et dépendra du modèle, ainsi que du défaut identifié. Concernant les chaussures considérées comme invendables, l’entreprise a expliqué que ces dernières seront offertes à des associations caritatives, ou broyées avant d’être recyclées.

Depuis quelques mois, de plus en plus d’entreprises mettent à l’honneur l’économie circulaire dans leur chaîne de production. Après IKEA, c’est au tour de Nike de mettre un pied dans une industrie plus respectueuse de l’environnement. Pour autant, cette initiative n’est pas seulement altruiste. En donnant une seconde vie à ses invendus, Nike bénéficie d’une nouvelle manne financière non négligeable. De plus, la marque s’offre grâce à Refurbished une image un peu plus reluisante que celle qui a été donnée à voir ces derniers mois par le prisme du scandale du génocide ouïghour. En France, une association avait d’ailleurs porté plainte contre le géant du sneaker il y a quelques semaines, en l’accusant d’être complice des conditions de travail forcé de la population ouïghour en Chine.