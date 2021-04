Spot, le chien robot de Boston Dynamic peut maintenant uriner de la bière

Les Robots de Boston Dynamic ont décidément de nombreuses cordes à leur arc. Après avoir appris à danser en 2020, puis aidé les forces armées françaises à s’entraîner il y a quelques jours, Spot le chien robot de Boston Dynamic vient de s’illustrer pour un tout autre fait d’armes. Dans une vidéo postée récemment par le YouTuber Michael Reeves, on découvre en effet que la machine quadrupède de l’entreprise américaine est désormais capable… d’uriner de la bière. Évidemment, il s’agit là d’une modification non officielle du robot. Pour autant, le résultat se révèle plutôt probant, bien qu’un peu dérangeant.

Une tireuse à bière autonome

Dans sa vidéo, qui comptabilise un peu plus de 7 millions de vues, Michael Reeves explique avoir réussi à modifier le robot de Boston Dynamic pour lui apprendre à détecter un verre au sol, avant de se positionner et de “faire pipi de la bière”. Le passionné de robotique, qui multiplie les expériences sur sa chaîne, dévoile qu’il lui aura fallu bon nombre de ratés avant de réussir à trouver le positionnement idéal pour permettre à Spot d’uriner sans renverser de liquide autour de sa cible. Quelques problèmes subsistent malgré tout, à commencer par la présence d’un fût de bière pressurisé sur le dos de la machine, qui lui fait perdre en stabilité. De plus, les “accidents” du robot conduisent bien souvent ce dernier à glisser dans son propre pipi-bière.

L’ajout d’un distributeur automatique de boissons ne sera sans doute pas la prochaine étape des robots de Boston Dynamic, qui peuvent déjà se charger seuls et utiliser un bras mécanique. Pour autant, cette expérience aussi improbable soit-elle semble démontrer que Spot peut être reprogrammé pour effectuer à peu près tout et n’importe quoi, à condition d’avoir les connaissances suffisantes en robotique.