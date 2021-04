Spotify : ce “truc pour voiture” est peut-être la meilleure nouvelle du jour

Ce premier produit signé Spotify pourrait bien sauver la vie de ceux qui utilisent la plateforme depuis leur smartphone en voiture.

Spotify vient tout juste de dévoiler son tout premier produit matériel, et il pourrait sauver des vies, littéralement. Voici le « Car Thing » — littéralement « truc pour voiture » — un écran destiné à ceux qui cherchent à utiliser Spotify dans leur voiture, mais qui ne disposent pas d’un autoradio suffisamment récent pour en profiter.

Un boîtier pensé pour la voiture

Dans les faits, il s’agit d’un petit accessoire aussi bête que son nom. On retrouve simplement un petit boîtier doté d’un écran, et affichant une version simplifiée de l’application Spotify de votre smartphone et… c’est tout.

Pas d’Android ou de CarPlay ici, et impossible d’utiliser une autre application que Spotify, ce produit étant purement destiné à l’écoute de musique ou de podcast depuis la plateforme. On n’y retrouve pas non plus de connexion cellulaire. L’appareil met à profit sa connexion Bluetooth pour streamer les contenus depuis votre smartphone, qui peut ainsi rester bien à l’abri dans votre poche.

D’ailleurs, tout est pensé pour que vos yeux ne quittent plus la route, comme une énorme molette pour éviter de regarder et toucher l’écran, et la commande vocale « Hey Spotify » qui permet d’enclencher la musique sans avoir à lâcher le volant. Enfin, pour diffuser Spotify sur votre système son, le « Car Thing » dispose à la fois du Bluetooth et d’une prise jack auxiliaire en 3,5mm.

L’appareil s’accroche simplement au tableau de bord via plusieurs supports fournis et dispose même d’un aimant pour le retirer facilement des yeux indiscrets lorsque vous ne conduisez pas. Notez que le « Car Thing » ne dispose pas de batterie intégrée. Il devra nécessairement être connecté à l’allume-cigare de votre véhicule (12V) afin de fonctionner.

Pas encore commercialisé

Même si ce produit atypique n’est pas encore destiné à la vente, il a déjà un prix : 79,99 dollars. Pour l’heure, Spotify envisage seulement de l’offrir à ses utilisateurs premium aux États-Unis avant de le proposer à la vente. Reste donc à attendre les premiers retours outre-Atlantique, et voir si Spotify souhaite poursuivre cette première excursion dans le monde du hardware.

Spotify