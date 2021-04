Netflix va consacrer un documentaire à Chadwick Boseman

Quelques jours avant les Oscars, Netflix reviendra sur la carrière de l'acteur qui pourrait être récompensé durant la cérémonie.

Sur Twitter, Netflix annonce la diffusion prochaine d’un documentaire consacré à Chadwick Boseman. Quelques jours avant la cérémonie des Oscars, Netflix mettra la carrière de l’acteur décédé l’année dernière à l’honneur. Chadwick Boseman : Portrait d’un artiste proposera un regard intimiste sur la carrière de celui qui s’est fait connaître du grand public avec le biopic Get on Up en 2014, avant de devenir pour tous le Roi du Wakanda dans Black Panther. Plusieurs personnalités du grand écran témoigneront de leur profond attachement pour l’artiste. Ainsi, Viola Davis, qui lui donnait la réplique dans le Blues de Ma Rainey ou encore Spike Lee, qui a réalisé son avant-dernier film, se succéderont devant la caméra. Dans un extrait partagé sur Twitter, ce dernier revient sur la personnalité unique du comédien. “Il avait une présence, une aura”. Danai Gurira, qui incarne Okoye dans la franchise Marvel, sera aussi présente pour revenir sur les moments emblématiques de leur collaboration à l’écran.

Chadwick Boseman’s collaborators invite us into a conversation about his extraordinary artistic process. Chadwick Boseman: Portrait of an Artist Special premieres April 17. pic.twitter.com/vm0thspKNQ — Netflix (@netflix) April 13, 2021

Un ultime hommage avant une consécration posthume ?

Le choix de Netflix de diffuser le long-métrage le 17 avril prochain n’est pas anodin. En effet, la plateforme prépare la cérémonie des Oscars qui aura lieu quelques jours plus tard. Chadwick Boseman est en course pour le titre de meilleur acteur face notamment à Anthony Hopkins dans The Father et Gary Oldman dans Mank. Si Chadwick Boseman décroche la statuette, ce ne sera pas la première fois que la cérémonie récompense un acteur récemment disparu. Pour rappel, Heath Ledger avait déjà remporté le prix du meilleur acteur de second rôle en 2009 pour The Dark Knight, quelques mois après sa mort.