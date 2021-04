Apple TV+ : un documentaire sur Louis Armstrong en préparation

Vanity Fair a aussi dévoilé en exclusivité les premières images de la nouvelle série Apple TV+, Histoire de Lisey par Stephen King.

Apple TV+, qui peine à séduire de nouveaux utilisateurs, continue de miser sur des productions originales pour enrichir son offre. La plateforme vient d’annoncer le lancement de la production d’un documentaire, consacré au musicien Louis Armstrong. Baptisé Black & Blues : The Colorful Ballad of Louis Armstrong, le long-métrage “offre un regard définitif sur la vie et l’héritage du maître musicien en tant que père fondateur du jazz, première pop-star et ambassadeur culturel des États-Unis” explique la plateforme dans son communiqué. Le documentaire devrait explorer son engagement pour la cause noire américaine.

“Il est aimé par des millions de personnes, mais souvent mal interprété pour ne pas en faire assez pour soutenir le mouvement des droits civiques. En réalité, son combat pour la justice sociale a été alimenté par sa célébrité et sa volonté de briser le silence sur les questions de ségrégation et de patriotisme”.

Grâce à des centaines d’heures d’enregistrements audio, des séquences de films, des photographies et des journaux personnels, le film réalisé par Sasha Jenkins (Wu-Tang Clan : Of Mics and Men ) promet de retracer la vie et la carrière du King de la Nouvelle-Orléans.

Un premier aperçu de la série de Stephen King

EXCLUSIVE: A love story. A thriller. An otherworldly supernatural tale. @StephenKing and @JJAbrams unveil their new series Lisey's Story, starring @_JulianneMoore. https://t.co/mmCynf12NS — VANITY FAIR (@VanityFair) April 13, 2021

Apple TV+ va aussi mettre la fiction à l’honneur dans les prochains mois. La plateforme va mettre l’imaginaire de Stephen King à l’honneur dans Histoire de Lisey. Adaptée du roman d’horreur éponyme, la série suivra la veuve d’un écrivain, qui découvre un étrange jeu de piste laissé dans le bureau de son défunt époux. Écrite par le romancier lui-même, la production bénéficie d’un casting cinq étoiles. Le personnage principal sera incarné par Julianne Moore (Jurassic Park II). L’actrice donnera la réplique à Clive Owen (The Knick), Joan Allen (Room) et Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man). La production sera assurée par Bad Robot, la société de J.J. Abrams. Si aucune bande-annonce n’a encore été présentée, bien que la série soit attendue pour le 4 juin prochain, Vanity Fair a eu l’exclusivité des premières images. Comme bien souvent, le média américain a eu l’opportunité de se rendre sur les plateaux de tournage pour immortaliser la production.

Le programme des prochains mois sur Apple TV+ se précise. La plateforme prévoit plusieurs productions qui ont été présentées plus en détails il y a quelques semaines.