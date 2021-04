Bon plan : le Samsung Galaxy Z Flip en forte chute sur Amazon (-47%) 🔥

Amazon fait tomber le prix du Samsung Galaxy Z Flip sous les 800 euros, c'est le moment de réaliser de belles économies.

Amazon profite de cette journĂ©e pour dĂ©voiler une promotion choc sur le premier Samsung Galaxy Z Flip. Ce modèle est un smartphone dotĂ© d’un Ă©cran qui se plie Ă la manière d’un tĂ©lĂ©phone Ă clapet. Il est disponible sur le marchĂ© depuis un peu plus d’une annĂ©e, et cela reste une belle rĂ©fĂ©rence sur le crĂ©neau.

Avec la promotion avancĂ©e chez Amazon, le Samsung Galaxy Z Flip voit son prix chuter Ă 799 euros au lieu de 1 500 euros au moment de sa sortie. C’est simple, la remise atteint presque les -50% alors que le smartphone pliant a un peu plus d’une annĂ©e d’existence. C’est le meilleur prix jamais affichĂ© sur ce modèle, c’est un bon plan.

Ce Samsung Galaxy Z Flip est le premier smartphone qui profite d’un pli Ă l’horizontale plutĂ´t qu’Ă la verticale. Il a l’avantage de ne pas prendre beaucoup de place dans une poche une fois qu’il est pliĂ© sans pour autant se restreindre Ă un petit Ă©cran quand il est dĂ©pliĂ©. C’est un smartphone premium dont le tarif de base reste (très) Ă©levĂ©. La rĂ©duction chez Amazon tombe Ă pic.

Le Galaxy Z Flip, un smartphone pliant premium

Le Samsung Galaxy Z Flip illustre parfaitement la stratĂ©gie du constructeur depuis quelques annĂ©es. La marque s’est d’abord concentrĂ©e sur la sortie du Galaxy Fold 2, son premier modèle Ă Ă©cran pliable puis elle s’est focalisĂ©e sur ce modèle avec succès. Le rĂ©sultat est Ă la hauteur des attentes et ce format clapet a dĂ©jĂ convaincu de nombreux clients. Il se prĂ©sente comme un excellent investissement et devient plus accessible avec cette remise de 47% chez Amazon.

En termes de caractĂ©ristiques techniques, le Samsung Galaxy Z Flip a droit Ă un Ă©cran AMOLED de 6,7 pouces pour un ratio Ă©cran/corps supĂ©rieur Ă 82%. Comme Ă son habitude, la marque s’est appuyĂ©e sur son savoir-faire en la matière pour proposer une dalle de qualitĂ©. Un autre petit Ă©cran extĂ©rieur 1,06 pouce vous permet de regarder les notifications mĂŞme quand l’appareil est pliĂ©. D’autre part, la pliure reste presque invisible quand ce dernier est ouvert.

Pour ce qui est de l’offre photo, ce Galaxy Z Flip est dotĂ© d’un double capteur photo composĂ© d’un objectif principal de 12 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx avec un champ de vision de 123°. Ă€ l’avant, on retrouve une camĂ©ra selfie de 10 Mpx. La qualitĂ© des images est très rĂ©ussie et respecte les attentes des utilisateurs qui choisissent ce smartphone pliant.

Le Samsung Galaxy Z Flip mis en avant sur Amazon embarque une batterie de 3 300 mAh, il est aussi compatible avec la charge rapide et sans fil. Sinon, ce smartphone marche avec une puce Snapdragon 855+ ainsi que 8 Go de RAM, c’est l’assurance de pouvoir profiter de vos applications et de vos jeux sur mobile. Le processeur offre une expĂ©rience utilisateur très fluide et sans aucun temps de latence.

Amazon dévoile une surprise

Amazon fait très fort avec cette offre sur le Samsung Galaxy Z Flip, c’est peu de le dire. C’est le meilleur prix jamais affichĂ© sur le smartphone pliant depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ© français. Le marchand est le seul Ă proposer un tarif aussi agressif Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes. Il y a de fortes chances que l’offre disparaisse en quelques heures : ce tĂ©lĂ©phone avait dĂ©jĂ tout pour plaire, maintenant il a aussi le prix.

Si vous hĂ©sitez encore Ă choisir ce Galaxy Z Flip chez Amazon, sachez que le marchand propose une politique de retour qui vous offre une belle seconde chance. Vous avez jusqu’Ă 30 jours après rĂ©ception de la commande pour retourner le produit si vous n’ĂŞtes pas convaincu. Dans ce cas, le retour est gratuit et vous avez droit Ă un remboursement complet.

