TCL présente trois nouveaux smartphones milieu de gamme

Malgré un marché du smartphone ultra-concurrentiel, TCL espère s’imposer parmi les géants de la tech avec trois nouveautés qui misent sur leurs écrans.

TCL n’est plus à présenter sur le marché des téléviseurs, mais il a encore tout à prouver côté smartphones. Après un concept de téléphone à écran enroulable présenté pendant le CES 2021, le constructeur chinois sort les armes, en présentant officiellement trois nouveaux appareils : Les TCL 20 Pro, 20L et 20L+. Pour s’imposer face à une concurrence ultra-concurrentielle, la marque mise notamment sur des écrans Full HD+ de 6,67 pouces dotés de la technologie NTX Vision, héritée de ses téléviseurs.

TCL 20 Pro, le haut de gamme

Modèle le plus mis à l’honneur par la marque, le TCL 20 Pro est le seul de la gamme à bénéficier d’une dalle Amoled incurvée et d’une compatibilité 5G, les modèles 20L et 20L+ se contentant quant à eux d’un affichage LCD. Sur ce nouveau modèle premium on retrouve donc un processeur Snapdragon 750G, soit le même que sur le Samsung Galaxy A52 5G, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Un quadruple capteur photo vient compléter le tout, avec un module principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 16 Mpx, un objectif macro de 5 Mpx, et enfin un capteur de profondeur de 2 Mpx. À l’avant, on retrouve un unique capteur de 32 Mpx, logé dans un poinçon sous l’écran. Le TCL 20 Pro embarque aussi une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 18W. Il s’agit là du modèle le plus ambitieux de sa gamme.

TCL 20L et 20L+, le rapport qualité-prix

Plus abordables que le TCL 20 Pro, les modèles 20L et 20L+ se contentent d’un processeur 4G Snapdragon 662, ainsi que d’un écran LCP IPS. On retrouve 4+128 Go de stockage sur le modèle 20L, et 6+256 Go sur le 20L+. Les deux smartphones bénéficient en revanche d’une possibilité d’extension de mémoire jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le TCL 20 Pro sera commercialisé au prix indicatif de 549€, ce qui le positionne comme un milieu de gamme tout à fait correct au vu des possibilités offertes par sa fiche technique. Plus abordables, les TCL 20L et 20L+ seront quant à eux proposés à 229€ et 269€. À noter que les trois smartphones sont d’ores et déjà accessibles dans quelques pays européens, mais que la marque n’a pas encore annoncé de date officielle pour leur arrivée en France. Il faudra donc patienter encore quelques semaines pour les découvrir.