Bon plan : l’iPhone 12 est déjà en forte chute sur Amazon 🔥

Vous cherchez un iPhone 12 à un prix raisonnable ? Voici une offre sur Amazon !

Si vous êtes un minimum familier avec la marque Apple, vous savez que les remises sont rares. Dans tous les cas, la marque ne fait jamais d’offre en direct : il faut se tourner vers un revendeur pour espérer voir une réduction. Ce vendredi, c’est Amazon qui nous fait le plaisir de baisser le prix des iPhone 12 et iPhone 12 mini.

Pour découvrir l’offre sur Amazon, c’est par ici :

Voir les iPhone 12 en promo

Seulement quelques mois après leur sortie, Amazon n’hésite pas à faire baisser le prix des iPhone 12 / 12 mini. Nous avons eu l’occasion de les tester en profondeur au moment de leur lancement, nous avons été séduit par leurs performances. Ce n’est donc pas une surprise de voir les analystes annoncer que les iPhone 12 pourraient être parmi les meilleures ventes d’iPhone de la marque à la pomme.

Quid du stock sur Amazon ? Comme toujours, les ventes flash sur les iPhone 12 ne durent jamais longtemps. Il y a déjà plusieurs coloris qui sont en rupture de stock ce matin. Il faudra donc sauter sur les modèles encore disponibles qui permettent de faire un maximum d’économies. Sur les iPhone 12 Pro / 12 Pro Max, le cyber-marchand n’offre aucune remise.

Les caractéristiques de l’iPhone 12

D’un point de vue technique, l’iPhone 12 est un cran au-dessus de son prédécesseur, l’iPhone 11. Pour autant, le prix n’a pas bougé, ce qui assure un rapport qualité prix encore plus compétitif. Parmi les arguments forts, on peut citer l’arrivée des écrans OLED sur cet appareil (6,1 pouces). Seules les versions 11 Pro et 11 Pro Max avaient le droit à ce type d’écran jusqu’à présent.

Apple a également frappé fort en sortant une gamme d’iPhone 12 (enfin) compatible avec la 5G. Que ce soit le modèle mini, le classique ou les versions Pro, tous sont compatibles avec ce nouveau réseau ultra rapide. En matière de performance, la marque survole la concurrence avec son nouveau processeur A14 Bionic.

Cette puce apporte ses avantages à tous les niveaux : le traitement des images (photos) est encore meilleur, la latence est encore réduite (pour les amateurs de jeux sur mobile) et l’autonomie est rallongée (grâce à un système d’optimisation). Si vous cherchez un iPhone avec une bonne autonomie, il vaudra mieux s’orienter vers l’iPhone 12 plutôt que le mini.

Évidemment, on ne peut pas parler des iPhone 12 sans évoquer la partie photo. Sur l’arrière, on retrouve un double capteur photo, avec un objectif principal et un module ultra grand-angle. Apple se place largement parmi les meilleurs photophones du marché avec ce produit, même si les photos de nuit restent encore un peu décevantes. A l’avant, un module photo de 12 MP permet de faire de très bons selfies.

Enfin, d’un point de vue purement esthétique, ces iPhone 12 se distinguent nettement des précédents modèles. Les rebords sont plus tranchants et ne vont pas sans rappeler le design des iPhone 4. Apple l’a remis au goût du jour et le visuel est plus séduisant que jamais. Cette nouvelle génération de smartphones premium respecte toutes les règles.

Les avantages sur Amazon

Amazon n’est pas le premier e-commerçant de France pour rien. Le site offre non seulement des tarifs souvent très avantageux (comme c’est le cas sur ces iPhone 12 et 12 mini), mais il se montre aussi très souple au niveau des conditions. Par exemple, vous pouvez profiter de la livraison en un jour si vous êtes clients Prime.

Un autre argument de force sur Amazon est que vous avez ensuite 30 jours (après livraison) pour retourner votre produit. De cette manière, si votre iPhone 12 ne vous convient pas, vous pouvez le rendre et obtenir un remboursement. Amazon fait ici mieux que la concurrence qui se limite toujours aux 14 jours réglementaires en France.

Mais alors, quelle différence à acheter un iPhone 12 sur Amazon plutôt que sur le site Apple ? Hormis le prix plus avantageux chez Amazon, il n’y a aucune différence. Vous bénéficierez de la même garantie constructeur de 2 ans sur le produit. Vous pourrez également souscrire à l’assurance Apple Care+, et vous aurez le droit d’aller au Genius Bar (des Apple Store) pour obtenir de l’aide.

Au final, vous avez donc intérêt à privilégier cette offre flash sur Amazon. Vous pouvez faire une économie de 90€ sur l’iPhone 12 et 60€ sur l’iPhone 12 mini, ce qui est assez généreux. Il est peu probable que le prix baisse encore davantage dans les mois à venir : Apple fait très attention à ne pas écorner son image de marque, ces offres sont très ponctuelles.

On notera d’ailleurs qu’Amazon est l’un des rares marchands à pouvoir faire des remises sur les iPhone 12. Les acteurs e-commerce plus locaux comme Fnac, Darty ou Boulanger ne peuvent pas se permettre de telles réductions. Alors que les French Days sont reportés, c’est le bon moment pour espérer faire des économies sur les derniers smartphones de la marque américaine.

