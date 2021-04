Animal Crossing : LG s’invite dans la partie d’une façon suprenante

Dans une démarche surprenante, LG propose aux joueurs d’Animal Crossing de visiter ses deux îles dédiées aux écrans OLED.

La marque d’appareils électroniques et de téléviseurs LG vient d’annoncer un caméo dans le célèbre jeu Animal Crossing New Horizons, qui a récemment fêté son premier anniversaire. En effet, pour promouvoir ses téléviseurs OLED, LG a développé une stratégie de communication bien spécifique afin de viser les gamers. C’est pourquoi la marque a créé deux îles consacrées aux écrans OLED, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Afin que les joueurs puissent les visiter, LG a mis à disposition ses codes oniriques, qui leur permettront de pouvoir interagir avec les éléments de l’île sans pour autant la modifier réellement. Certains utilisent cette technique pour proposer des îles puzzles ou des îles labyrinthes par exemple.

Comment accéder aux îles LG ?

La première île s’appelle OLED Island, un nom peu original mais très explicatif, et elle propose aux joueurs de découvrir la gamme OLED de LG à travers des espaces dédiés à chacun des produits « telles que la zone de home cinéma et la galerie auto-émissive. Les visiteurs peuvent en outre participer à une chasse au trésor à travers l’île où 40 paquets-cadeaux contenant chacun un téléviseur les y attendent ». Son code onirique est le DA-7677-3136-5978. Pour l’utiliser, vous devez vous allonger sur un lit et attendre que Serena vienne pour parler dans le monde des rêves.

La seconde île se nomme quant à elle LIT Island et elle propose aux joueurs une chasse au trésor géante dans laquelle un ballon de baudruche doit être trouvé. Cette île propose également des espaces de divertissement et de loisirs, tels qu’un terrain de basket, une salle de musique ou encore une salle de sport. Tous ces espaces sont bien évidemment équipés de TV OLED (sinon quel intérêt ?). Son code onirique est le DA-2218-2553-1949.

Cela promet donc d’occuper pendant un certain temps les joueurs d’Animal Crossing, qui pourront en profiter pour piquer quelques idées de décoration pour leurs propres îles, tout en donnant un sacré coup de pub à LG.

