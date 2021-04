OBS ajoute le support de la technologie de suppression de bruit de Nvidia

La technologie de suppression de bruit de Nvidia permettra aux streamers d’améliorer la qualité audio de leur stream.

OBS Studio, ou Open Broadcast Software, a dévoilé avoir ajouté la prise en charge de manière native d’une technologie de Nvidia dans son logiciel. Il s’agit de la technologie de suppression de bruit, ce qui pourrait grandement améliorer la qualité audio de beaucoup de streamers utilisant OBS Studio. En effet, c’est l’un des logiciels les plus utilisés par les streamers sur Twitch et les autres plateformes de livestream. Cette fonctionnalité est d’ores et déjà disponible en version bêta. Vous pouvez donc déjà la configurer et la tester si le cœur vous en dit.

Dans un post de blog, Nvidia a expliqué la marche à suivre pour pouvoir activer la technologie de suppression de bruit, autrefois appelée RTX Voice dans l’application OBS. Pour cela, il faut posséder la dernière version de OBS, c’est-à-dire la version 27, ainsi que les Broadcast Audio Effects SDK de Nvidia et d’une carte Nvidia RTX avec ses pilotes à jour. Ensuite, il vous suffit de faire un clic droit sur votre source audio dans le Mixer, sélectionner le filtre « Suppression de bruit » dans la fenêtre des filtres, entrer un nom, et sélectionner le nouveau filtre dans la liste. Puis, dans « Méthode », vous pouvez ajuster l’intensité du filtre à votre convenance.

Cette intégration au logiciel facilite l’utilisation du filtre de suppression de bruit, surtout pour les streamers qui souhaitent supprimer les sons ambiants ou les bruits de souris ou de clavier. Nvidia précise également que ses « technologies de Broadcast gérées par l’intelligence artificielle ainsi que la technologie de réalité augmentée sont disponibles via Notch Builder, SteamFX, VoiceFX et XSplit Broadcaster ».