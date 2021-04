Apex Legends fête ses 100 millions de joueurs !

C’est une étape très importante que vient d’atteindre le battle Royale d’EA, dont la croissance est en train d’être relancée.

Alors que la battle royale d’EA, Apex Legends, vient de fêter son deuxième anniversaire il y a à peine deux mois, il semblerait que le jeu vienne de passer un cap important dans sa croissance. En effet, le cap des 100 millions de joueurs vient d’être atteint. C’est une étape importante que EA se félicite d’avoir passé, surtout quand on considère la croissance assez lente et progressive du jeu. Sorti en 2019, Apex Legends a rapidement su s’intégrer dans le monde des jeux battle royale, gagnant rapidement beaucoup de joueurs actifs. Dans le premier mois après son lancement, le jeu a réussi à rassembler 25 millions, puis 50 millions de joueurs, soit la moitié de ce qu’a atteint le titre aujourd’hui. Puis, vers la fin de l’année 2019, le jeu a dépassé les 70 millions de joueurs. À partir de ce moment-là, Apex Legends a eu plus de mal à garder un tel rythme de croissance, même si celui-ci est resté assez stable et avec une tendance à la hausse.

Une croissance lente mais qui repart

Plus récemment, le titre est sorti sur Nintendo Switch, quelques semaines après le début de la huitième saison. C’était sûrement une initiative visant à relancer le jeu tout en élargissant son audience. EA n’a pas encore révélé quels étaient les résultats sur lancement du jeu sur Switch, mais l’on peut se douter qu’il a contribué à atteindre le cap des 100 millions de joueurs inscrits. EA a d’ailleurs révélé qu’Apex était également un jeu rentable pour l’entreprise. Elle espère d’ailleurs pouvoir générer 500 millions de dollars de revenus rien que pour cette année 2021. De plus, une version mobile est aussi en cours de développement, ce qui devrait davantage élargir le public d’Apex Legends, surtout au vu de la croissance phénoménale du jeu mobile en 2020.