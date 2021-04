Archos lance un Miroir connecté

Après une longue traversée du désert, Archos tente de revenir au premier plan avec des produits qui sortent de l'ordinaire… comme ce miroir connecté, qui intègre un écran de 32 pouces ! Idéal pour discuter en vidéoconférence ou pour essayer des vêtements virtuels.

L’histoire d’Archos compte de nombreux produits qui sortent de l’ordinaire, comme les baladeurs à disque dur ou les PDA à grand écran axés sur la lecture vidéo. Depuis cet âge d’or, le constructeur survit en distribuant (et en personnalisant à la marge) des produits fabriqués par d’autres.

32 pouces pour discuter en taille réelle

Avec le Miroir, Archos fait de nouveau preuve d’une certaine audace. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un… miroir, dont le design discret conviendra à tous les types d’intérieur. Mais une fois allumé, il révèle tout l’étendue de son talent : l’appareil intègre en effet un écran tactile de 32 pouces au format portrait ! Il se connecte à internet via Wi-Fi ou Ethernet et intègre des hauts parleurs.

Il s’agit ni plus ni moins que d’une tablette Android intégrée dans un miroir. On peut d’ailleurs s’en servir comme telle, avec l’accès à tous les services de Google. Avec la webcam intégré, il peut se transformer en outil de vidéoconférence, par exemple pour participer à un cours de sport. Avec son format et monté sur pied (on peut aussi installer le miroir au mur), cet écran connecté donnera l’impression d’être en face de son correspondant en taille réelle ou presque.

Le Miroir sera aussi capable de prendre les mensurations de l’utilisateur afin de lui créer un avatar 3D à son image. Il permettra par exemple d’essayer des vêtements et d’en tester les couleurs… Archos annoncera dans les prochaines semaines des partenariats pour illustrer ces nouveaux usages. L’appareil sera disponible à partir du mois de juin, au prix de 799 €.