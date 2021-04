Apple : comment suivre la keynote de ce soir en direct ?

Ce soir, Apple va présenter quelques nouveautés, à commencer par un nouvel iPad Pro, peut-être des AirPods et même un iMac.

Ce mardi 20 avril, Apple tiendra sa première conférence de l’année. Pandémie oblige, on aura à nouveau le droit à une Keynote 100% en ligne, accessible à tous. Pour regarder l’événement en direct, rendez-vous ce soir à 19h (heure française) sur le site d’Apple ou encore le livestream YouTube ci-dessous.

Les produits qui devraient être annoncés ce soir restent encore bien mystérieux, mais on a au moins la certitude qu’un nouvel iPad Pro devrait être de la partie. Parmi les nouveautés attendues, on pourrait avoir une dalle mini-LED d’un nouveau genre pour le grand modèle de 12,9 pouces, l’arrivée du Thunderbolt sur le port USB-C, et une nouvelle puce A14X avec des performances comparables à celles du M1 des Mac.

D’autres nouveautés sont attendues de pied ferme, comme les AirPods de troisième génération, ou encore les traqueurs GPS AirTags, mais il se pourrait qu’Apple les lance plus tard dans l’année. Pas plus tard qu’hier, d’intenses rumeurs pressentaient un nouvel iMac avec puce maison et un tout nouveau design aux multiples coloris. Celui-ci pourrait bien être présenté ce soir, si l’on en croit les nouvelles références concernant le tout-en-un aperçu dans la dernière bêta de macOS 11.3… Réponse ce soir, à partir de 19h !