Genshin Impact : la mise à jour 1.5 arrive le 28 avril

Découvrez ici ce qui va bientôt débarquer avec la version 1.5 du jeu pour PC, PlayStation et mobiles, le 28 avril prochain.

C’est officiel, la mise à jour 1.5 de Genshin Impact arrive très bientôt et apporte avec elle de nouveaux éléments prometteurs. La mise à jour s’intitule « Toute la lueur de la jadéite » et elle sera déployée le 28 avril prochain. Elle débarque en même temps que le portage natif du jeu sur PS5, une bonne nouvelle pour les joueurs utilisant la console dernière génération de Sony.

Quelles sont les nouveautés de la version 1.5 ?

Comme la plupart du temps, qui dit mise à jour, dit arrivée de nouveaux personnages. Dans ce cas il s’agit de Eula et Yanfei, deux protagonistes féminines qui manient respectivement l’élément Cryo et l’élément Pyro. La version 1.5 est également marquée par l’arrivée d’un nouveau boss imposant du nom de Azdaha. Il s’agit d’une créature géante faite de cristal qui a le pouvoir de modifier la zone de combat. Il vous attaquera avec des attaques élémentaires très puissantes. Ce boss vous donnera des récompenses très intéressantes si vous parvenez à contrer ses attaques et à le battre. Le second boss à débarquer est Hypostase Cryo, qui, comme son nom l’indique, maitrise l’élément Cryo. Il vous permettra d’obtenir des matériaux pour élever certains personnages, dont la petite nouvelle Eula.

La mise à jour signe également l’arrivée de « Sérénithéière », une théière qui vous donnera le pouvoir de personnaliser votre maison à votre guise. Vous pourrez également décorer l’espace extérieur de votre maison en y ajoutant des animaux par exemple. De plus amples détails concernant les nouveautés de la mise à jour seront dévoilés à l’approche du 28 avril. La version 1.5 sortira sur PC, PS4, PS5, iOS et Android le 28 avril.