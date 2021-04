Tesla : un accident de la route sans conducteur fait deux victimes

Les autorités américaines ont retrouvé deux personnes décédées à bord d’un véhicule Tesla après un accident de la route, apparemment sans conducteur.

Deux hommes sont morts au Texas ce week-end après un accident de la route, rapporte la chaîne locale KPRC 2 dimanche. Le fait divers aurait pu passer inaperçu si le véhicule impliqué n’avait pas été une Tesla Model S, suspecté d’être en mode pilotage automatique au moment des faits. Selon les autorités, le véhicule roulait à vive allure avant de percuter un arbre et de prendre feu. Seuls deux corps ont été retrouvés dans l’habitacle : un situé à l’avant côté passager, et un situé à l’arrière. Interrogé par le Wall Street Journal, un responsable de la police du comté de Harris explique qu’il est encore trop tôt pour conclure définitivement aux circonstances de l’accident, mais que “les premiers éléments de l’enquête montrent qu’il n’y avait personne au volant du véhicule”. On ignore encore en revanche si l’autopilote était activé au moment du drame, et ce qui a pu pousser la voiture à foncer à dévier brusquement sa trajectoire. De son côté; Tesla a affirmé que l’assistance à la conduite n’était pas activée au moment de l’accident.

Tesla rappelle ses conducteurs à l’ordre

Après ce nouveau fait divers, Tesla enregistre désormais 23 accidents similaires, rapporte la National Highway Traffic Safety Administration. Cette fois, il s’agit pourtant du premier cas recensé où personne n’était présent sur le siège conducteur. Si le constructeur n’a pas commenté la situation, il a cependant tenu à rappeler que son système d’assistance à la conduite ne dispense pas les automobilistes de vigilance. Ainsi, l’entreprise d’Elon Musk explique sur son site que l’autopilote ne doit être lancé que sous la supervision active d’un automobiliste qualifié occupant le siège passager. De plus, les mains de ce dernier doivent — en théorie, toujours être situées sur le volant, afin d’anticiper un éventuel problème dans le pilotage automatique. En dépit de ces rappels qui s’apparentent pourtant à du bon sens, des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent régulièrement des conducteurs endormis au volant de leur voiture.