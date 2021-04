Audi A6 e-tron : la marque électrise sa berline de luxe

Audi vient de présenter la version électrique de sa berline A6 dans une version presque définitive. Sortie en 2022 !

Après avoir lancé quelques modèles électriques comme la e-Tron Quattro ou la e-Tron GT, l’iconique constructeur allemand s’attaque désormais à l’électrification d’un de ses modèles phares. Audi vient en effet de présenter l’A6 e-tron, version électrique de sa célèbre berline, l’A6, qu’elle n’entend pas remplacer pour autant.

La nouvelle berline électrique d’Audi n’est pour l’heure qu’un concept. Néanmoins, il s’agit d’une version évoluée, et le modèle final prévu en 2022 devrait être identique à 95% en ce qui concerne son design.

Franchement, maintenant que je vois les constructeurs historiques s'y mettre, je trouve les Tesla bien trop classiques sans ce petit quelque chose qui fait la différence ! Après, ce n'est que mon avis 🙂 Et je veux bien cette petite Audi A6 E-Tron, même si je reste #TeamVelo pic.twitter.com/VYXAFDLnVS — 🔴Live ttv/AnhPhanFr | (@AnhPhanFr) April 19, 2021

L’Audi A6 e-tron reposera sur la plateforme Premium Platform Electric, et pourrait prétendre à une autonomie plutôt colossale de 700 kilomètres avec sa batterie de plus de 100 kWh. Celle-ci serait aussi capable de récupérer près de 300 kilomètres d’autonomie en 10 minutes de courant continu. Côté recharge, le constructeur promet de regagner presque 80% d’autonomie en moins de 25 minutes, et, pour faire patienter le conducteur pendant ce temps, Audi mise sur les phares « Digital Matrix LED ». Ces derniers sont capables de projeter différents éléments sur un mur, comme des jeux vidéo ! Côté puissance, on devrait également être servi, avec une accélération de 0 à 100 km/ en seulement 4 secondes.

Pour l’heure, s’agissant encore d’un concept, Audi n’a pas révélé le prix de l’engin. On pourrait toutefois avec quelques détails supplémentaires sur l’Audi A6 e-tron et les nouveaux modèles de ses concurrents à l’occasion du salon automobile de Shanghai, qui se tiendra du 21 au 28 avril prochain.