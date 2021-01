Les Tesla Model S & X font peau neuve !

À l’occasion de l’annonce de ses résultats financiers, Tesla a dévoilé ses nouvelles Model S et Model X. Au menu : nouvel habitacle totalement revu et laissant la part belle au divertissement, nouveau volant en forme de « U » et autonomie en hausse.

La marque américaine vient d’annoncer une refonte majeure de ses iconiques Model S et Model X. On fait le point sur toutes les nouveautés !

Nouvel intérieur pour une nouvelle vie

Depuis son lancement initial survenu en 2012, Tesla n’avait pas encore entrepris de modifications majeures sur sa Model S. C’est désormais chose faite puisque le constructeur automobile vient tout juste de dévoiler trois nouvelles versions de sa voiture électrique avec d’importantes nouveautés : la Model S (grande autonomie), la Model S Plaid et enfin, la Model S Plaid+.

Le premier de ces nouveaux modèles — comme son nom l’indique — mise avant tout sur l’autonomie, avec 663 kilomètres annoncés. On note que la version « Performance » disparaît du catalogue, pour céder sa place à la Model S Plaid. Celle-ci dispose de 628 kilomètres d’autonomie, et d’une puissance accrue puisqu’elle peut atteindre les 320 km/h, contre 250 k/m au maximum pour la Model S Grande Autonomie. Enfin, la Model S Plaid+ aura pour elle son autonomie en hausse — 840 kilomètres — et une plus grande puissance avec ses trois moteurs, lui permettant de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,1 secondes.

Concernant la refonte esthétique, elle s’avère assez discrète à l’extérieur, mais prend tout son sens à l’intérieur. Celui-ci a été revu du tout au tout sur les nouvelles Model S. Sur le tableau de bord, on retrouve désormais un grand écran tactile de 17 pouces aux bordures fines en mode paysage. L’ordinateur de bord a été totalement revu afin de permettre aux passagers d’exploiter cet écran pour… jouer à jeux vidéo comme The Witcher 3 en y connectant des manettes sans-fil !

L’autre grosse nouveauté, c’est ce nouveau volant qui délaisse l’habituel cercle pour adopter une forme en « U », première étape majeure avant sa probable suppression dans le futur, lorsque la conduite autonome aura atteint la maturité. On a aussi le droit à un second écran à l’arrière du volant, pour afficher les informations de conduite. On retrouve également un écran de 8 pouces pour les passagers à l’arrière, ainsi d’un toit en verre teinté et divers raffinements : chargeur sans fil, prises USB-C pour chaque passager, sièges chauffants, coffre automatique…

Côté prix, comptez 89 990 euros pour la Model S Grande Autonomie, 119 990 euros pour la Model S Plaid et 139 990 euros pour la Model S Plaid+.

Du côté des Model X, Tesla va moins loin, mais leur offre tout de même toutes les nouveautés apparues dans l’habitacle des nouvelles Model S, comme le volant en « U » et l’immense écran principal. Le modèle de base, lui aussi baptisé « Grande Autonomie », affiche 580 km d’autonomie (avec une recharge 25% plus rapide) et est vendue 99 990 euros, et on retrouve une Model X Plaid à 119 990 euros. Tous ces véhicules seront livrés à partir du mois de septembre dans nos contrées.