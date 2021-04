Apple Podcasts va proposer des abonnements payants

L’entreprise veut permettre aux créateurs de podcasts de proposer de nouveaux contenus via une offre payante.

L’annonce est tombée mardi, pendant la très attendue keynote de la Pomme. Alors que l’entreprise propose déjà deux millions de podcasts sur sa plateforme dédiée, Apple va désormais permettre aux créateurs de contenu de proposer à leurs auditeurs des offres payantes sous forme d’abonnements. Concrètement, les utilisateurs pourront toujours continuer d’écouter gratuitement la plupart des créations disponibles sur Apple Podcast, mais pourront profiter d’avantages premium, comprenant par exemple une écoute sans publicité, ou des contreparties inédites. Certains épisodes pourront aussi être accessibles en avant-première a détaillé le GAFAM dans un communiqué.

Encourager le mécénat

Via cette nouvelle initiative, Apple espère ainsi pousser les créateurs de podcasts à ne plus passer par des plateformes tierces. La marque à la pomme a d’ailleurs dégainé un argument de taille pour les convaincre d’adopter prochainement cette nouvelle forme de mécénat : en proposant du contenu premium, ces derniers recevront 70% du montant versé par les abonnés la première année, puis 85% dès la deuxième année, rapporte un porte-parole de l’entreprise à l’AFP.

“Maintenant vous pouvez aider vos animateurs favoris à construire leur modèle économique et contribuer à leur créativité” — Tim Cook

Déployée dans plus de 170 pays à partir du mois de mai, cette nouvelle fonctionnalité permettra ainsi à chaque producteur de podcast de fixer librement le prix de son abonnement. Une démarche qui s’inscrit dans la même logique que celle récemment officialisée par Spotify en février dernier. En plus de rémunérer les créateurs de podcast pour certains de leurs contenus, ce nouveau modèle économique pourrait aussi permettre à Apple Podcast de tirer enfin des revenus substantiels. Plus de 15 ans après sa création, la plateforme peine toujours à être rentable.