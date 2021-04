Bon plan : ce forfait mobile RED by SFR bouleverse tout le marché 🔥

Vous cherchez Ă faire une belle affaire sur un forfait mobile ? Il vous reste jusqu'Ă minuit pour profite de l'offre RED by SFR.

Dans les dernières semaines, on a vu quelques hostilitĂ©s entre les gĂ©ants du secteur des tĂ©lĂ©coms. RED by SFR se montre toujours aussi compĂ©titif avec le meilleur forfait mobile du moment. Avec son offre Big RED, vous pouvez trouver un trio d’abonnements mobiles Ă des prix dĂ©fiants toute concurrence. Ne manquez pas cette occasion, elle expire Ă minuit.

DĂ©couvrir le forfait RED by SFR

RED by SFR ne lĂ©sine pas sur les moyens pour promouvoir son forfait mobile. L’opĂ©rateur a vraiment tout misĂ© sur un forfait souple, gĂ©nĂ©reux et pas cher. Au final, vous avez tous les arguments rĂ©unis pour rĂ©pondre au plus grand nombre. Son offre spĂ©ciale se termine dĂ©jĂ Ă minuit, vous pouvez donc encore faire une grande Ă©conomie.

Les forfaits mobiles 5, 100 et 200 Go à prix barrés

RED by SFR met en avant trois forfaits mobiles pour le Big RED. Le premier contient les appels / SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go en France (+ 6 Go dans l’UE et les DOM) pour 5€ par mois. En temps normal, vous avez le droit Ă un cinquième de la data pour le mĂŞme prix. Très souvent, ce forfait n’est mĂŞme pas proposĂ©.

Le deuxième forfait mobile de RED by SFR rĂ©pond mieux aux usages d’aujourd’hui : il comprend les appels / SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 200 Go de data en France (et 15 Go dans l’UE / DOM) pour 15€ par mois. C’est la plus belle affaire de ce Big RED : vous faites une Ă©conomie de 10€ par mois sur ce forfait, puisqu’il est commercialisĂ© pour 25€ hors pĂ©riode promotionnelle.

Entre les deux, il y a le forfait mobile avec 100 Go. Il est dans une position un peu dĂ©licate. Il coĂ»te seulement 2€ de moins que le forfait 200 Go, mais il vient avec 100 Go de data en moins. Au final, alors que l’usage de la data augmente fortement avec les annĂ©es, il vaut donc mieux partir sur l’abonnement avec 200 Go Ă 15€ par mois.

Ces trois forfaits mobiles viennent avec les mĂŞmes conditions et la mĂŞme flexibilitĂ©. Vous ĂŞtes donc toujours libre de rĂ©silier (sans engagement). Si le prix est tellement plus faible que chez un opĂ©rateur traditionnel, c’est parce que RED by SFR mise sur le dĂ©matĂ©rialisĂ© : tout se gère en ligne. C’est aussi plus simple et cela vous permet de mieux gĂ©rer l’abonnement.

Le Big RED sur la box internet

Le forfait mobile n’est pas le seul secret de la rĂ©ussite de RED by SFR. L’opĂ©rateur s’est Ă©galement lancĂ© dans l’internet avec une box baptisĂ©e RED Box. Cette dernière est la plus clivante puisque sur le marchĂ© des FAI, elle est vraiment unique. Elle est dĂ©jĂ sans engagement de durĂ©e pour le client, ce qui diffère de tous les acteurs plus classiques (qui exigent au moins 12 mois de souscription).

Ensuite, il faut savoir que cette box internet bĂ©nĂ©ficie de vrais arguments dans le cadre de ce Big RED. Attention, lui aussi se termine Ă minuit ce mercredi donc il ne faudra pas tarder. Sachez que vous avez toujours 15 jours ensuite pour changer d’avis. Cette offre spĂ©ciale comprend la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 25€ par mois.

Sachez aussi que 2 mois vous seront offerts gracieusement par le FAI. Si vous avez optĂ© pour la version ADSL (19€ par mois), c’est aussi le cas. Pour ceux qui veulent faire un maximum d’Ă©conomies, un bundle qui comprend la box ainsi que le forfait mobile est aussi disponible sur le site de RED by SFR. C’est la façon de faire le plus baisser sa facture.

RED by SFR s’est montrĂ© très timide au dĂ©but de l’annĂ©e. Avec ce Big RED, c’est la grande surprise. Son forfait mobile devient encore plus attractif (pareil pour la box internet), mĂŞme s’il est dĂ©jĂ sĂ©duisant sans remise. Il ne reste plus que quelques heures avant la fin de l’opĂ©ration, un compte Ă rebours est affichĂ© sur le site de l’opĂ©rateur.

Pour dĂ©couvrir la RED Box, c’est par ici :

