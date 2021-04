Bitcoin : WeWork accepte désormais les paiements en cryptomonnaie

Après l’annonce d’un partenariat avec les plateformes BitPay et CoinBase, le géant américain du coworking WeWork intègre officiellement la cryptomonnaie comme moyen de paiement.

WeWork acceptera bientôt les paiements en Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Paxox, ainsi que plusieurs autres devises. L’entreprise américaine spécialisée dans les solutions de coworking vient d’annoncer dans un communiqué officiel qu’il serait prochainement possible pour ses clients de régler leur loyer en cryptomonnaies. Comme Tesla ou MicroStrategy avant lui, WeWork permettra bientôt de faire l’impasse sur les monnaies fiduciaires sur l’ensemble de ses services. Le loueur espère ainsi assurer à ses clients une plus grande “flexibilité” : En plus des clients qui pourront souscrire à ses offres via les monnaies numériques, “les bailleurs et les partenaires tiers” pourront eux aussi, être payés en cryptomonnaies.

“Lorsque nous pensons au lieu de travail et aux affaires du futur, nous devons considérer la cryptomonnaie comme un élément central. La cryptomonnaie aide à construire une économie mondiale plus forte et l’annonce de WeWork démontre l’engagement de la société non seulement envers l’innovation, mais aussi envers une entreprise axée sur le monde entier” — Marcelo Claure, président de WeWork et PDG de SoftBank

Contrairement à d’autres entreprises comme l’assureur Axa, qui propose le paiement en Bitcoin mais a fait le choix de ne pas intégrer les cryptomonnaies dans son bilan financier, WeWork semble quant à lui bien décidé à parier sur les devises numériques, quitte à s’exposer à leur instabilité. Le loueur a en effet fait le choix d’intégrer le Bitcoin et ses consorts à ses prochains bilans financiers. Si contrairement à Tesla, WeWork n’a pas encore investi directement dans les devises non fiduciaires, le géant américain devrait rapidement en détenir au fur et à mesure que ses clients se tournent vers cette méthode de paiement.