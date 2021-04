Huawei sort du top 5 des plus gros vendeurs de smartphones au monde

La situation de Huawei ne cesse de s’envenimer. Au premier trimestre, le constructeur a été éjecté du top 5.

Alors qu’on pouvait imaginer que Huawei allait finir par déloger Samsung de son trône des plus gros vendeurs de smartphones tant sa croissance était phénoménale, le constructeur chinois continue de voir ses parts de marché fondre comme neige au soleil. Selon le dernier rapport de Strategy Analytics, au cours du premier trimestre de cette année, Huawei n’est même plus présent dans le top 5, composé de Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo puis Vivo. Au total, 340 millions de smartphones ont été livrés en ce début d’année, soit une croissance globale de 24% par rapport à l’année dernière, marquée par l’arrivée du coronavirus dans nos vies.

Depuis presque deux ans et l’embargo américain l’empêchant d’utiliser les services de Google sur ses smartphones, les ventes de Huawei n’en finissent plus de chuter. L’année dernière, ses ventes ont ainsi baissé de 21,5% par rapport à 2019, et ce n’est pas fini. De plus, la situation s’est envenimée depuis que Donald Trump a décidé de s’attaquer à la marque. Désormais, Huawei aurait toutes les difficultés du monde à s’approvisionner en composants pour fabriquer ses futurs smartphones, comme le Huawei P50 Pro, encore retardé.

Il semblerait toutefois que les déboires de Huawei profitent à d’autres, à commencer par Oppo et Vivo. Sous la houlette du géant chinois BBK Electronics, Oppo et Vivo connaissent une croissance insensée depuis le début de l’année. Oppo aurait ainsi expédié près de 38 millions d’appareils au début de l’année, soit une croissance de 68%, tandis que Vivo en aurait livré 37 millions, soit une prodigieuse croissance de 85%. Enfin, Xiaomi consolide sa position dans le top 3, et Apple regagne du terrain grâce au succès de son iPhone 12. Samsung, toujours indétrônable, tient tête à la première position, avec près de 77 millions de smartphones vendus à travers le monde durant les trois premiers mois de l’année.