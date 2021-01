Le Bitcoin bat à nouveau des records en dépassant les 30 000 dollars

L’épisode d’inflation de la valeur du Bitcoin se poursuit, et, après avoir dépassé les 20 000 dollars en décembre, la cryptomonnaie s’envole désormais au-delà des 30 000 dollars. Jusqu’où ira-t-elle ?

Le Bitcoin n’en finit plus de monter ! Après avoir dépassé la barre des 20 000 dollars pour la toute première fois de son histoire mi-décembre, la cryptomonnaie a continué de grimper jusqu’à dépasser, très récemment, la barre des 30 000 dollars. Un nouveau record, qui pourrait bien être à nouveau dépassé à l’avenir si la tendance se poursuit dans ce sens.

Après avoir vu sa valeur grimper progressivement depuis sa création, il y a près de 12 ans, le Bitcoin s’était déjà envolé très franchement en 2017, en passant de moins de 1 000 dollars à près de 19 511 dollars le 18 décembre de cette année-là. Il avait néanmoins essuyé une lourde chute au cours de l’année suivante pour se retrouver autour des 3 000 dollars fin 2018. Il a finalement nettement repris de la valeur en 2020, et il semblerait que ce début d’année 2021 confirme la tendance. Néanmoins, il convient de rester prudent si vous souhaitiez investir, puisque le cours du Bitcoin n’est assujetti à aucune règle du marché, et ses cours sont particulièrement instables.

Les analystes semblent pourtant indiquer que la valeur du Bitcoin pourrait continuer à grimper au cours de l’année. Cela serait dû à la volonté de PayPal, qui va prochainement permettre à ses utilisateurs de payer dans certaines devises de cryptomonnaie, et dont l’annonce avait déjà largement entraîné une hausse du cours au mois d’octobre 2020. De plus, Coinbase, l’une des plateformes d’achats de cryptomonnaires les plus populaires autour du monde, se prépare à être introduite en bourse sous peu, ce qui ne fait que renforcer les prédictions les plus optimistes quant à l’avenir du Bitcoin.