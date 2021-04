Bon plan : Surfshark est en promo, et c’est un excellent VPN

Le VPN Surfshark voit son tarif s'effondrer ce mercredi 21 avril. Protégez-vous sur Internet pendant 2 ans pour à peine 2€ par mois.

La tendance des VPN n’est pas près de s’éteindre à en croire leur croissance fulgurante qui se poursuit en 2021. En même temps, ces outils confèrent un certain nombre d’avantages, à commencer par offrir une navigation anonyme et sécurisée. Outre cet aspect, les VPN sont également les applications privilégiées pour contourner les blocages sur internet (censure, pare-feu, géo-restriction).

Le VPN Surfshark se classe comme un des meilleurs dans sa catégorie. Aujourd’hui, il revient avec une offre très bon marché : une réduction de -81% sur son abonnement 24 mois. Le prix passe de 10,76€ par mois à seulement 2,07€. L’achat est remboursable pendant 30 jours au cas où. Pour en profiter, il suffit de souscrire en vous rendant sur son site :

Saisir la promotion Surfshark

Pourquoi craquer pour le VPN Surfshark ?

Parmi les éditeurs VPN les plus prometteurs, on retrouve Surfshark. Ce VPN propose une application très agréable à utiliser et compatible sur de multiples supports. Après avoir installé Surfshark VPN sur vos appareils, il suffit de l’activer pour bénéficier immédiatement de tous ces avantages.

En premier lieu, Surfshark offre une sécurité optimale en chiffrant toutes vos données sensibles et vos activités en ligne. De cette manière, votre vie privée le restera car personne ne pourra exploiter vos informations. En parallèle, Surfshark s’occupe de cacher votre adresse IP et votre emplacement géographique. C’est ce qui permet d’aller sur Internet anonymement, mais aussi d’accéder à des sites normalement bloqués dans votre pays ou sur votre lieu de travail.

En effet, Surfshark VPN ne fait pas que masquer votre localisation réelle, il la modifie. Étant donné que le fournisseur compte plus de 3 200 serveurs répartis dans 65 pays du monde, vous avez l’embarras du choix en termes d’emplacements. Par exemple, une connexion à un serveur américain donne accès au catalogue Netflix US – peu importe votre emplacement réel. Une connexion à un serveur français permet d’accéder aux chaînes TV de l’Hexagone alors que vous n’y êtes pas, etc.

L’application Surfshark dispose aussi d’autres fonctionnalités très intéressantes permettant d’optimiser votre connexion : serveurs MultiHop, mode NoBorders, CleanWeb, Whitelister… Tout est fait pour répondre au besoin de chaque utilisateur.

Des économies de 208 euros avec le forfait 24 mois

Si vous voulez souscrire à Surfshark sans vous ruiner, c’est le moment. Grâce à sa promotion du jour, le prix de l’abonnement 24 mois tombe au prix de 49,66€ (au lieu de 258€ habituellement), ce qui équivaut à 2€ à peine chaque mois.

Ce n’est pas tout. Des connexions simultanées illimitées sont autorisées pour un seul compte. Autrement dit, vous pourrez utiliser l’application VPN sur autant d’appareils que vous voulez, peu importe le système d’exploitation (macOS, iOS, Windows, Android et Linux). Inutile de dire que vous allez faire des heureux (et encore plus d’économies !).

Le fournisseur est très flexible au niveau des modes de paiement. Même les crytpo-monnaies sont acceptées. Aussi, pour vous rassurer au moment de l’achat, il faut savoir que Surfshark propose une garantie de remboursement de 30 jours. Cela vous laisse largement le temps de tester l’application et toutes ses fonctionnalités. Si vous n’êtes pas convaincu, il suffira alors de réclamer votre remboursement au service client depuis le chat en ligne.

Saisir la promotion Surfshark