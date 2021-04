LEGO Star Wars dévoile une nouvelle figurine à l’effigie du droïde R2-D2

Pour célébrer les 50 ans de Lucasfilm, LEGO Star Wars agrandit encore sa collection, avec un nouveau kit de construction en hommage au petit droïde R2-D2.

2314 pièces et pas mal de patience, c’est ce qu’il vous faudra pour venir à bout de ce nouveau kit de construction LEGO Star Wars. Après avoir commercialisé les casques de Dark Vador, des Scout Troopers et du Droïde Sonde Impériale pour la fête des Pères, la marque danoise vient d’officialiser la sortie d’une réplique du droïde R2-D2, cette fois pour rendre hommage au cinquantième anniversaire de Lucasfilm. Si cette figurine haute de plus de 30 cm n’est pas la première boîte de construction à l’effigie du Droïde, la marque assure dans un communiqué officiel qu’il s’agit de la version “la plus riche en fonctionnalités à ce jour”. Cette dernière intègre en effet une jambe rétractable, un périscope, une tête rotative fonctionnelle, ainsi que plusieurs autres surprises dissimulées à l’intérieur du robot. Un compartiment secret permet notamment d’abriter la poignée d’un sabre laser. Une figurine exclusive ainsi qu’une brique LEGO spéciale pour les 50 ans de Lucasfilm viendront compléter ce nouveau kit de construction.

Disponible en exclusivité sur le site officiel de LEGO, cette nouvelle figurine R2-D2 sera commercialisée à partir du 1er mai prochain, au prix conseillé de 199€. Un très beau cadeau qui ne devrait pas rester en stock bien longtemps. Comme la plupart des des produits LEGO Star Wars, ce nouveau kit de construction devrait rapidement voir son prix décoller sur les plateformes de revente en ligne, à l’image de la première édition du modèle UCS Faucon Millenium vendue aux enchères en 2017 à Las Vegas, pour environ 15 000$. On notera tout de même que depuis sa réédition, le kit de construction est de nouveau disponible à son prix de vente habituel : 799€.

Découvrez le kit LEGO Star Wars R2D2