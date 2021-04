Apple lance un iPhone 12 inédit et une tonne d’accessoires !

À la réouverture de son store en ligne, on a pu découvrir de très nombreux accessoires, ainsi qu’un nouveau coloris pour l’iPhone 12.

La première keynote de l’année était chargée en annonce ! Apple a ainsi levé le voile sur de nombreux produits, dont un nouvel iMac, une nouvelle génération d’iPad Pro, l’AirTag, et même une nouvelle version de l’Apple TV 4K. En marge de ces annonces majeures, la firme de Cupertino nous a également gratifié de nombreux accessoires, et offre même une couleur inédite à l’iPhone 12.

L’iPhone 12 passe au mauve

Par surprise, Apple a bel et bien présenté un nouvel iPhone durant sa conférence de printemps, alors que le constructeur présente généralement ses nouveaux smartphones au mois de septembre. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une nouvelle génération ou d’un modèle totalement inédit. La firme de Cupertino dévoile plutôt un nouveau coloris pour ses iPhone 12 et iPhone 12 mini, le mauve. Cette couleur rejoint les nombreuses teintes disponibles, dont le blanc, le noir, le bleu, le vert et le rouge.

L’iPhone 12 mauve sera disponible à la précommande à partir du 23 avril, et son prix reste identique aux autres modèles, à partir de 809€ pour l’iPhone 12 mini et 909€ pour l’iPhone 12.

Des accessoires en pagaille

Apple propose des appareils informatiques, mais aussi une pléthore d’accessoires. Ainsi, à la réouverture du store d’Apple, on a pu voir l’apparition de nombreux objets destinés à accompagner les nouveaux produits de la Pomme. On retrouve ainsi de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch, de nouvelles couleurs du côté des coques de protection pour iPhone et même une toute nouvelle option 10-Gigabit pour le Mac mini M1. Le Magic Keyboard pour iPad Pro s’offre également un nouveau coloris, le blanc.

Les accessoires les plus plébiscités devraient néanmoins être ceux pour l’AirTag, tout simplement parce que le petit traqueur d’Apple devra bien s’accrocher d’une façon ou d’une autre à votre trousseau de clés ou votre bagage. Apple propose deux types d’accessoires pour l’AirTag, dont un porte-clés tout simple à 39€ et une lanière en cuir à 45€. On retrouve également quelques protections signées Belkin, à 13,95€ pièce. Enfin, pour les plus fortunés, vous pourrez toujours vous procurer les AirTag Hermès en cuir Barénia, intégrant le précieux traqueur. On retrouve un porte-clés à 349€ disponible en trois coloris, et une accroche pour son sac à 299€. Heureusement que l’AirTag est localisable. Vu le prix demandé, ce serait dommage de le perdre…