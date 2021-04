Le directeur d’Overwatch, Jeff Kaplan, quitte Blizzard

C'est un changement de taille qui, on l'espère, n'impactera pas négativement le développement d'Overwatch 2.

La nouvelle vient de tomber. C’est avec le cœur lourd que certains fans de la licence Overwatch doivent dire au revoir à son directeur, Jeff Kaplan. Ce dernier quitte effectivement Blizzard après 19 ans de bons et loyaux services au sein de l’entreprise. Dans une lettre postée sur le blog de Blizzard, l’ancien directeur s’est exprimé sur son départ : « C’était véritablement l’honneur d’une vie que d’avoir l’opportunité de créer des mondes et des héros pour un public si passionné. Je veux exprimer ma profonde reconnaissance envers toutes les personnes à Blizzard qui ont soutenu nos jeux, nos équipes et nos joueurs. Mais je veux remercier tout spécialement les merveilleux développeurs qui ont partagé le voyage de la création avec moi ».

Qui assurera donc la relève de Jeff Kaplan ?

Ce départ signifie donc un changement de direction pour la licence Overwatch, qui passe sous la coupelle d’Aaron Keller, « un vétéran de chez Blizzard ». La licence devrait donc atterrir entre de bonnes mains, même si l’on ne sait pas encore si ce changement va impacter, et de quelle manière, le développement du deuxième opus de la franchise. Celui-ci a d’ailleurs été mentionné par Aaron Keller : « le développement d’Overwatch 2 continue à un bon rythme. Nous sommes en train d’exécuter notre vision exceptionnelle pour le jeu […] et nous avons prévu des annonces excitantes pour cette année, et ce jusqu’au lancement du jeu. »

Avec presque autant d’années que Jeff Kaplan dans l’entreprise, près de 18 ans, et ayant fait partie de l’équipe de création d’Overwatch, le choix s’est imposé comme une évidence pour Blizzard. Il se dit d’ailleurs très heureux et honoré de succéder à Jeff Kaplan. Il déclare que « alors que je n’ai pas la prétention de vouloir prendre la place de Jeff Kaplan, je suis excité de reprendre le rôle de directeur et de continuer à faire partie de l’équipe qui a mis tout son cœur, son talent et son attention dans le prochain jeu Overwatch. »

Pour l’instant, Jeff Kaplan n’a pas dévoilé ce qu’il comptait faire à l’avenir ou quelle entreprise il allait rejoindre. Mais on se doute que c’est avec impatience que les fans d’Overwatch attendent de découvrir ses prochains projets.