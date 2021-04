Avec Center Stage, le nouvel iPad Pro vous suit toujours du regard

Le nouvel iPad Pro intègre une fonctionnalité qui lui permet de vous suivre du regard lors d’un appel vidéo.

Avec sa puce M1, le nouvel iPad Pro est puissant, très puissant, si puissant qu’il est même capable de vous suivre du regard. C’est tout le sujet de la fonctionnalité Center Stage — ou Cadre centré en français.

Cette fonction permet de vous garder au centre de l’image lors d’appels vidéo, ou tout simplement de passer dynamiquement d’un interlocuteur à l’autre sans avoir à déplacer l’iPad Pro. « Si vous bougez, elle ajuste automatiquement la caméra pour vous garder au centre du cadre. Si des personnes se joignent à vous ou quittent la conversation, l’image s’élargit ou se resserre en conséquence » explique Apple.

Center Stage se repose sur les innovations matérielles apportées par l’iPad Pro 2021. Premièrement, c’est son nouvel ultra grand-angle frontal de 12 MP qui est mis à profit. Avec son champ de vision élargi, cette caméra peut capturer une scène beaucoup plus large qu’auparavant. Ensuite, pour que l’image vous suive lorsque vous vous déplacez, l’iPad Pro utilise la puissance de la puce M1 et l’apprentissage automatique pour détecter votre présence et vous centrer en conséquence.

Center Stage s’ouvre aux développeurs tiers

Si Apple a pris l’exemple d’un appel FaceTime pour présenter Center Stage, cette fonction ne sera pas limitée à la solution de visioconférence de la Pomme. La firme précise que cette fonction sera bel et bien utilisable par les développeurs tiers pour qu’ils l’intègrent à leurs propres solutions.

En ces temps où la visioconférence a pris une place grandissante dans nos vies, l’iPad Pro 2021 devient ainsi une arme de choix. En espérant que cette fonction puisse voir le jour sur d’autres appareils, comme l’iPhone ou le Mac, même si ce n’est pas (encore) au programme.