L’iPad Pro nouvelle génération est là, avec écran mini-LED, 5G et puce M1

Avec la puce M1, le nouvel iPad Pro brouille encore plus la frontière entre la tablette et l’ordinateur.

C’était le clou du spectacle de ce premier événement Apple de l’année. On l’attendait, et l’iPad Pro a répondu présent ce 20 avril. Si, esthétiquement, rien ne change par rapport à la version de 2020, à l’intérieur, l’iPad Pro embarque un processeur extrêmement puissant pour une tablette. Il s’agit de l’Apple M1, le processeur contenu dans les derniers MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et même l’iMac fraîchement présenté. De ce fait, Apple brouille encore davantage la frontière encore la tablette et l’ordinateur.

Grâce au M1, l’iPad Pro se dote de performances colossales, jusqu’à 75 fois supérieures à l’ancienne génération qui était déjà au-dessus du lot. Pour autant, ce n’est toujours pas un Mac, et l’iPad garde ses racines mobiles, d’autant plus avec l’ajout d’une compatibilité avec la 5G.

L’autre grande nouveauté de cette génération d’iPad Pro concerne le grand modèle de 12,9 pouces. Celui-ci se dote d’un nouvel écran appelé « Liquid Retina XDR », basé sur le moniteur professionnel hors de prix d’Apple, le Pro Display XDR. Cette dalle intègre près de 10 000 mini LED pour offrir une luminosité et un contraste sans précédent. Évidemment, on attend d’avoir la tablette en main pour se faire un avis. Le modèle de 11 pouces, lui, conserve un affichage identique à la précédente itération.

Enfin, on retrouve également de nouveaux capteurs photo, mais aussi un véritable port Thunderbolt à la place de l’USB-C, dont il conserve néanmoins le port. De ce fait, l’iPad Pro 2021 sera capable d’encaisser des débits bien supérieurs et ainsi servir d’outil professionnel avec davantage d’accessoires supportés. Enfin, le Magic Keyboard de cette génération d’iPad Pro se dote d’un nouveau coloris blanc très réussi, mais qui pourrait bien se montrer très salissant.

L’iPad Pro sera disponible à la précommande à partir du 30 avril prochain et les premières livraisons auront lieu durant la seconde moitié du mois de mai. La version 11 pouces sera disponible à partir de 899 euros en 128 Go, et le modèle de 12,9 pouces à partir de 1 219 euros. Chaque modèle démarre à 128 Go de stockage sans connectivité cellulaire et sera proposé avec diverses options, et une facture qui peut grimper jusqu’à 2 429 euros pour l’iPad Pro 12,9 pouces !