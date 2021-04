RarePorn se lance dans le NFT pour adultes

Le succès des tokens non-fongibles permet d'acquérir à peu près tout et n’importe quoi. Face à ce succès mondial, c’est au tour du marché de la pornographie de se lancer.

Depuis quelques mois, vous n’êtes sans doute pas passés à côté de cet étrange phénomène que sont les NFT, ces jetons réputés inviolables et infalsifiables. Après avoir permis à quelques internautes de s’offrir le premier tweet de l’histoire, le bras d’une tenniswoman professionnelle ou encore un manoir entièrement virtuel, les NFT débarquent cette semaine sur le marché pornographique. Une incursion finalement logique pour un secteur qui fait office de pionnier dans bon nombre de domaines, et que l’on doit à la plateforme RarePorn qui se définit comme “la première marketplace de NFT porno”. Via des “Poken” (Porn Tokens), les utilisateurs peuvent désormais acquérir des objets uniques et de collection liés au monde du porno, et dont l’authenticité est garantie par la blockchain.

Proposés à prix fixe ou via des ventes aux enchères, ces NFT pour adultes devraient rapidement trouver preneurs chez les internautes, qui pourront ainsi agrandir leur collection de tokens non fongible ou les revendre par la suite. Dans un communiqué de presse, Rareporn indique le tout premier Poken mis en vente sur sa plateforme est la culotte (portée, évidemment) de l’actrice Cléa Gaultier. L’objet inédit sera proposé aux enchères, et cédé au plus offrant. En plus de l’objet physique, ce dernier recevra ainsi un certificat d’authenticité sous forme de NFT, ainsi qu’une vidéo exclusive mettant en scène la pornstar… et sa fameuse culotte. Mise en vente il y a quelques jours, ce tout premier “NFP” proposé par RarePorn sera offert au plus offrant d’ici le 9 mai prochain. En moins d’une semaine, la vente a déjà dépassé les 1000$, et l’enchère la plus élevée culmine actuellement à 0,439 ETH.