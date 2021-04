Mortal Kombat : découvrez les 7 premières minutes du film

Que les fans des jeux vidéo se rassurent, il y aura bien du sang et de la baston dans le film de Simon McQuoid.

Le 23 avril prochain, les fans américains de la saga vidéoludique vont enfin pouvoir découvrir le film Mortal Kombat dans les salles obscures et en streaming sur HBO Max. À quelques jours de cette sortie, Warner Bros vient de partager les sept premières images du film. Le but est bien évidemment de promouvoir le long-métrage, mais également de rassurer les spectateurs. Il faut dire qu’il y a quelques semaines, son réalisateur avait confié que le film serait moins violent que l’on pouvait l’espérer. Une annonce qui n’avait pas vraiment plu aux fans. Mais que les spectateurs se rassurent, il y aura du sang. On aperçoit d’ailleurs une courte scène de combat qui nous permet de nous faire une idée des chorégraphies millimétrées que le long-métrage nous offrira.

Dans cette séquence exclusive, on retrouve Hanzo Hasashi, aussi connu sous le nom de Scorpion, coulant des jours heureux auprès de sa famille. Mais ce joli tableau va rapidement être bouleversé lorsqu’un de ses mythiques rivaux fait son apparition. Après que son clan ait été décimé par Bi-Han, Scorpion s’apprête à affronter son adversaire avant que la séquence se termine. Pour découvrir la suite, il faudra donc patienter encore un peu puisqu’en France, le film n’a pas encore de date de sortie.

Au casting de ce film réalisé par Simon McQuoid, on retrouvera donc Hiroyuki Sanada (Westworld) dans la peau de Scorpion, Joe Taslim (Fast and Furious 6) dans celle de Sub-Zero, Josh Lawson (Scandale) en Kano et Lewis Tan (Deadpool 2) interprétera Cole Young. Jessica McNamee (En eaux troubles) et Mehcad Brooks (Desperate Housewives) seront aussi de la partie. Côté intrigue, le long-métrage suivra les aventures du champion de MMA Cole Young qui recherche les plus grands champions de la Terre pour se dresser contre les ennemis d’Outworld dans une bataille pour la sauvegarde de l’univers.