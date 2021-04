Riot Games s’associe à UNIQLO pour une collection unique

La marque de vêtements et le développeur de League of Legends s'associent pour une collection de vêtements bien geek !

Riot Games frappe fort en annonçant une collaboration entre le studio et la marque de vêtements UNIQLO. De cette collaboration est née une collection de vêtements, plus précisément de tee-shirts, aux couleurs et en hommage au jeu League of Legends. Sur ces tee-shirts, on retrouve plusieurs symboles forts de League of Legends, comme les héros du titre, la faille de l’invocateur ou encore son logo. La collection contient 6 tee-shirts différents que vous pouvez voir ci-dessous. Au niveau du design, si certains sont plus extravagants, d’autres sont plus sobres et passe-partout. Il y en a donc pour tous les goûts.

Ce n’est pas la première fois qu’UNIQLO collabore avec des entreprises de la pop culture puisque la marque avait déjà sorti des collections UT avec Disney ou encore Marvel. Comme l’a précisé Riot Games, les tee-shits seront disponibles en ligne et dans certains magasins. Bonne nouvelle, la collection sera commercialisée partout dans le monde, dont la France et la Belgique. La collection sera également disponible du XXS au 3XL, il devrait donc y en avoir pour presque tout le monde. La date de disponibilité de ces vêtements n’a pas encore été donnée, mais on sait que le tee-shirt sera vendu au prix de 19,90 dollars et ils seront tous au même prix. On peut donc s’attendre à un prix dans ces environs pour la France aussi même s’il n’a pas encore été dévoilé.

Si vous êtes fans des vêtements League of Legends autant que vous êtes fans du jeu, alors sachez qu’il existe également une collection H&M avec Riot Games. La collection propose des tee-shirts et des sweats à capuche entre 14,99 euros et 29,99 euros. Avec tout ça, tout est une question de choix désormais !