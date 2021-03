Mortal Kombat : le film sera beaucoup moins violent que les jeux

« À côté des jeux, nous sommes comme Bambi ». Dans Mortal Kombat, il y aura de la violence, mais pas autant qu’on pourrait l’imaginer. Selon Todd Garner, producteur du long-métrage, les équipes ont dû réfréner leurs envies de bains de sang, pour s’adapter à la diffusion en salle.

Dans la nouvelle adaptation de Mortal Kombat, produite par Warner Bros, il y aura de la baston. Rien de bien étonnant quand on sait que le jeu dont il est inspiré repose sur un système d’affrontement entre deux combattants. Pour autant, les créatifs et producteurs à la tête du projet ont dû faire quelques concessions. Interrogé par The Verge, le producteur du long-métrage Todd Garner, confie avoir été freiné dans ses envies de bains de sang. « En comparaison avec le jeu, nous sommes comme Bambi. Le jeu est tout simplement incroyable en terme de violence, mais la Motion Picture Association of America ne nous laisserait jamais faire quelque chose d’aussi trash. » Déjà affublé d’une classification R-Rated, l’équivalent de la recommandation déconseillé au moins de 16 ans en France, ce film réalisé par Simon McQuoid avait déjà dévoilé une scène d’affrontement assez barbare entre deux personnages, avec des démembrements, des dagues de sang congelé et des cœurs arrachés de thorax ensanglantés. Les âmes sensibles devront donc passer leur chemin.

Une sortie sur HBO Max le 16 avril prochain

Pour rappel, Mortal Kombat sera diffusé dans les salles obscures et sur HBO Max à partir du 16 avril prochain aux États-Unis et en France si la situation sanitaire le permet. Le film suivra les aventures de Cole Young, un combattant de MMA qui ignore tout son héritage. Lorsque les plus grands champions de la Terre sont appelés à combattre les ennemis de l’Autre Monde, ils doivent découvrir leurs véritables pouvoirs pour sauver la planète de l’annihilation totale. Au casting de cette production, on retrouvera Joe Taslim (Fast and Furious 6) , Josh Lawson (Superstore) , Lewis Tan (Deadpool 2) et Jessica MacNamee (En eaux troubles). Hiroyuki Sanada (Westworld) sera aussi de la partie. Reste à voir désormais si toute cette fine équipe sera à la hauteur du défi.