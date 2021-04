Redécouvrez vos films avec cette barre de son LG SN5Y à prix choc

C'est l'offre du moment si vous souhaitez grandement améliorer votre installation audiovisuelle. Cdiscount propose la barre de son LG SN5Y à un prix inédit.

C’est dommage, mais c’est ainsi, la très grande majorité des téléviseurs ont un son décevant. Mis à part quelques modèles pensés spécifiquement autour de l’audio, la plupart des TV se contentent du strict minium, y compris sur des modèles haut de gamme, que cela soit des TV OLED, LCD QLED ou LCD traditionnel. C’est dommage, car si l’image est évidemment au centre d’un téléviseur l’audio peut véritablement changer la donne lors du visionnage du film ou en jeu et totalement améliorer l’expérience.

Aujourd’hui, vous pouvez justement redécouvrir vos films et jeux préférés grâce à Cdiscount qui fait chuter le prix de la barre de son LG SN5Y (avec son caisson de basse) au prix rarement vu de 189 euros seulement, cela vous permet d’économiser plus de 100 euros par rapport à son prix historique de 299 euros. Une offre à ne clairement pas manquer si vous souhaitez parfaire votre installation audiovisuelle, particulièrement sollicitée en période de confinement.

Retrouvez la barre de son LG SN5Y à 189 euros sur Cdiscount

Tout ce qu’il faut savoir sur la barre de son LG SN5Y

Discrète, la barre de son LG SNY5 viendra élégamment s’insérer dans votre installation. LG a compris que ce n’est pas l’habit qui fait le moine et qu’il valait mieux une barre de son sobre, mais efficace qu’un mise tout sur le design. Il s’agit donc simplement d’une barre noire avec son caisson de basse à côté. Elle mesure 8,5 x 89 x 5,7 cm. Moins de 90 cm de long donc, ce qui lui permet d’être visuellement cohérente avec les téléviseurs à partir de 43 pouces ces derniers étant longs d’environ 95 cm. Autant dire que cela conviendra aussi très bien à des TV de 55 et 65 pouces qui sont considérés aujourd’hui comme des diagonales standard sur le marché.

Grâce à cette taille bien ajustée, la barre de son permet de développer une qualité audio très satisfaisante qui sera très clairement supérieure à la quasi-totalité de ce que peuvent proposer les haut-parleurs intégrés aux TV. Seuls quelques modèles ultra haut de gamme intégrant justement des barres de son pourront prétendre faire mieux. Elle prend de plus en charge DTS Virtual X, Hi-res audio et supporte la technologie AI Sound Pro d’LG vous garantir à chaque instant la meilleure qualité sonore possible. Pas besoin de tergiverser sur ce point.

Comme si cela ne suffisait pas, la barre au sens strict est accompagnée par un caisson de basse pour offrir un ensemble 2.1 avec un son enveloppant. Grâce à lui, on vous garantit que vous ne percevrez plus jamais les explosions dans les films et les tirs ennemis dans les jeux de la même façon. Le tout développe tout de même une puissance totale de 400 W. Ce caisson de basse est de plus relié sans fil à l’enceinte principale, ce qui vous permettra d’avoir un ensemble épuré sans fil disgracieux.

Puisque l’on parle connectique, celle de la barre de LG SNY5 est très complète. Elle se connectera à votre TV via un câble optique ou tout simplement via HDMI, compatible ARC pour encore plus de simplicité. Mais ce n’est pas tout, car la barre de son est également compatible Bluetooth. Cela lui permettra donc de se connecter sans fil à votre TV si elle est compatible, mais aussi, et surtout, à votre smartphone. En plus de vous offrir une qualité audio supérieure pour vos films, elle pourra aussi tout simplement servir d’enceinte sans fil pour mettre l’ambiance chez vous. C’est un vrai plus qui rendra bien des services.

Vendue et expédiée par Cdiscount

On l’a donc vu, la barre de son LG SN5Y a tout pour plaire ou presque et l’avantage de cette promotion est qu’elle est offerte en direct par Cdiscount. Vous ne prenez donc aucun risque. Vous achetez directement chez un marchand français avec toute les sécurités et la qualité de service que cela implique. Le produit est garanti pendant 2 ans, et l’objet expédié depuis les entrepôts situés dans France de Cdiscount, la livraison est donc gratuite et sera livrée très rapidement. Cela ira évidemment encore plus vite si vous êtes client Cdiscount à volonté.

Avec cette offre Cdiscount fait en tout cas très fort. Il est très rare de voir des barres de son d’aussi bonne qualité à des prix aussi bas. Lancée à 299 euros, la LG SN5Y a certes connu quelques baisses de prix, mais elle se situe habituellement autour de 230 euros chez la plupart des autres revendeurs. C’est donc offre à saisir rapidement, à ce prix là, ce n’est pas dit que les stocks restent au vert très longtemps. Profitez-en au plus vite.

