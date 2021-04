Bose Headphones 700 : le meilleur casque audio est à prix canon aujourd’hui 🔥

Considéré par beaucoup comme le meilleur casque audio du marché, le Bose Headphones 700 profite aujourd'hui d'une superbe promotion à ne pas manquer.

ConsidĂ©rĂ© par beaucoup comme le meilleur casque audio du marchĂ©, le Bose Headphones 700 profite aujourd’hui d’une superbe promotion grâce Ă Cdiscount. Non seulement le marchand le propose Ă prix canon, mais il ajoute aujourd’hui le code promo “25EUROS” qui permet de faire baisser son prix de 25 euros supplĂ©mentaires. RĂ©sultat, vous pouvez vous procurer ce petit bijou pour seulement 264 euros. C’est prix rarement vu pour le casque de la firme amĂ©ricaine qui excelle sur presque tous les points, Ă commencer par la rĂ©duction de bruit active.

Le Bose Headphones 700 en détail

LancĂ© durant l’Ă©tĂ© 2019, le Bose Headphones 700 a su prendre la relève de son prĂ©dĂ©cesseur non moins cĂ©lèbre : le Bose QC 35 II. Pour arriver Ă faire mieux que son illustre devancier, le HP 700 comme il est appelĂ© par les intimes a su capitaliser sur les forces de l’ancien modèle, mais en amĂ©liorant encore la copie. On pourra commencer par parler du design, rĂ©solument plus dans l’air du temps avec des courbes plus Ă©lĂ©gantes, lĂ oĂą l’esthĂ©tique du QC 35 II commençait justement Ă accuser un peu le poids des annĂ©es. Entre le système de rĂ©glage qui glisse Ă©lĂ©gamment, tout en douceur, ou ses formes toute en rondeurs, le Bose 700 a clairement un design plus moderne.

Et comme beaucoup beaucoup de casque moderne, il adopte des surfaces tactiles sur les oreillettes pour encore plus de raffinement visuel. Avec son arceau ses oreillettes garnies de silicone il offre un confort optimal en Ă©pousant au mieux les courbes de votre crâne. Grâce Ă cela vous pourrez le porter de longues heures sans qu’il soit gĂŞnant, y compris en marchand ou en courant, et bien Ă©videmment dans les transports en commun, le train ou l’avion.

Ces d’ailleurs dans ces endroits que le Headphones va pouvoir jouer de son trait de caractère le plus admirable : la rĂ©duction de bruit active. Avec cet ouvrage, la marque amĂ©ricaine montre une fois de plus tout son savoir-faire sur la question. Le Headphones 700 propose l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure, rĂ©duction de bruit du marchĂ©. Vous serez vraiment isolĂ© du monde extĂ©rieur et pourrez ainsi profiter au mieux des qualitĂ©s sonores de ce casque, oĂą que vous soyez et particulièrement dans les moyens de transport dont le bruit est rĂ©gulier. On pense notamment Ă l’avion, le train ou la voiture. Dans ces cas-lĂ , l’annulation de bruit est quasi totale.

Sous le signe du W

Cette rĂ©duction va vous permettre de profiter pleinement des qualitĂ©s audio du casque. Il garde la signature dite en “W” de son prĂ©dĂ©cesseur est de la plupart des produits Bose d’ailleurs. Les mĂ©diums seront donc un peu plus marquĂ©s. C’est grosso modo le spectre qui correspond aux voix humaines. Ces dernières seront donc un peu plus prĂ©sentes que sur d’autres casques connus, comme ceux de Sony qui prĂ©fèrent mettre l’emphase sur les basses. Quoi qu’il en soit, vous pourrez ajuster le rendu dans l’application qui accompagne le casque. Vous y trouverez un Ă©galiseur pour commencer et surtout une gestion très fine de la rĂ©duction de bruit. Ainsi, ce produit propose 11 niveaux diffĂ©rents pour vous adapter au mieux Ă votre environnement et vos besoins.

Comme nous le disions plus haut, pas besoin de chercher des boutons physiques, le Bose 700 les remplace par des zones sensitives au niveau des oreillettes. D’un glissement de doigt vous pourrez changer de piste ou de modifier le volume. Ce casque Bluetooth 5.0 est Ă©galement multipoint, une fonctionnalitĂ© particulièrement pratique si vous jonglez avec plusieurs pĂ©riphĂ©riques, par exemple votre smartphone lors de vos dĂ©placements et votre ordinateur au travail. Cela permettra de passer de l’un Ă l’autre en un instant et c’est un gain de praticitĂ© non nĂ©gligeable. Il est de plus compatible avec les trois principaux assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Assistant).

Bref, il est particulièrement difficile de prendre le Bose Headphones 700 en dĂ©faut sur presque tous les points. On pourra sans doute lui faire un seul reproche : l’autonomie. Avec 20 heures d’Ă©coute continue, rĂ©duction de bruit active en fonctionnement, c’est plutĂ´t dans la moyenne basse des casques comparables. C’est un peu dommage. Ă€ l’usage cela sera tout de mĂŞme suffisant pour tous vos voyages. Dans le cadre d’une utilisation quotidienne, vous n’aurez Ă le recharger qu’une fois par semaine pour une utilisation courante, un peu plus si vous l’utilisez Ă©galement toute la journĂ©e devant votre ordinateur.

Si vous souhaitez encore plus de détails, vous pouvez retrouver notre test du Bose Headphones 700

