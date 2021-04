Marvel va sortir un manga avec un adorable chat

Le petit chat de Captain Marvel sera au coeur d'un album baptisé Marvel Meow. Il sortira en octobre prochain.

Sur le grand écran, le chat de Captain Marvel a fait fureur. Désormais, le félin de la super-héroïne s’apprête à envahir les kiosques américains avec un album inédit. En collaboration avec l’éditeur de manga Viz Media, la maison des idées va dévoiler Marvel Meow, un recueil des aventures du petit chat blanc nommé Chewie (Goose dans le film en hommage à Top Gun). Après avoir défiguré Nick Fury, le Flerken – une race alien qui ressemble à s’y méprendre à un petit chat – devrait croiser la route de nombreux personnages iconiques de l’écurie Marvel comme Iron Man, Spider-Man, Deadpool et également Thanos. Sur Instagram, Marvel a dévoilé quelques planches et force est de constater que c’est tout simplement adorable. On y voit le minou blanc faire ses griffes sur Groot avant de s’attaquer à Rocket Racoon. Le manga écrit et dessiné par Nao Fuji sortira le 12 octobre prochain outre-atlantique. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée en français. Il est néanmoins disponible en anglais sur Amazon, et vu le nombre de répliques, il ne sera sans doute pas nécessaire de maîtriser la langue de molière à merveille pour en profiter. Vous pouvez le précommander ci-dessous.

2 autres mangas au programme

Marvel Meow n’est pas le seul manga prévu par Viz Media et Marvel Comics. La maison des idées s’apprête aussi à sortir deux aventures inédites, dont l’une consacrée à Deadpool. Baptisée Deadpool: Samurai, l’album doit sortir en février 2022 dans les kiosques. Initialement promis à un seul tome, il sera finalement décliné en série. L’écriture sera assurée par Sanshirou Kasama, alors que c’est Hiraku Uesugi qui sera au dessin. Durant l’été 2022, les fans de mangas pourront découvrir Secret Reverse imaginée par le créateur de Yu-gi-oh!