David Fincher et Netflix en discussion pour la saison 3 de Mindhunter

Selon les informations de Small Screen, le producteur de la série serait en discussion avec la plateforme pour une saison 3.

La collaboration entre David Fincher et Netflix semble être fructueuse. Les deux parties multiplient les projets communs, à l’image du long-métrage Mank (nommé aux Oscars) mais aussi de la prochaine adaptation des bande-dessinées The Killer. Pour autant, ce calendrier très chargé ne laisse que peu de place dans l’agenda du réalisateur pour la pourtant très attendue saison 3 de Mindhunter. Si le projet semblait alors avorté, les récentes déclarations de Small Screen nous donnent une lueur d’espoir. Selon le média américain, les discussions auraient repris entre la plateforme et le réalisateur. Une saison 3 serait donc bien au programme, même s’il ne faudra pas s’attendre à la voir débarquer tout de suite. Selon une source proche de Netflix, “le projet est encore à ses débuts, mais Fincher a l’air emballé par l’idée”.

Lors d’un entretien pour Variety, le réalisateur avait déjà confié quelques détails sur l’intrigue qui pourrait être explorée. Il avait annoncé vouloir explorer plus en détails l’histoire du tueur en série Dennis Rauder. Pour rappel, Mindhunter a été dévoilé au grand public en 2017, mais n’avait pas malgré son budget faramineux suscité autant d’intérêt que Netflix le prévoyait. Produite par David Fincher et écrite par Joe Penhall, elle suit deux agents du FBI incarnés par Jonathan Groff et Holt McCallany qui tente d’anticiper la folie grâce à une méthode révolutionnaire. Ils vont rencontrer les plus grands criminels américains pour découvrir l’origine du mal.

La saison 2 de Love, Death + Robots arrive en mai

De cette fructueuse collaboration entre la plateforme et le réalisateur, est aussi née l’anthologie d’animation Love, Death + Robots. Après une première saison couronnée de succès, la série s’apprête à faire son grand retour le 14 mai prochain. David Fincher sera toujours à la production alors que c’est Tim Miller qui œuvrera en qualité de showrunner. Le succès est tel qu’une troisième salve d’épisodes est déjà prévue. Alors troisième saison de Mindhunter ou pas, on n’a pas fini de voir les productions de David Fincher sur la plateforme.