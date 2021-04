Twitch : cette nouveauté va rendre les discussions bien plus lisibles

Twitch vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui devrait radicalement changer l’esthétique du chat sur les lives. Cette fonctionnalité s’appelle « Chat Replies » (réponses au chat en français) et permet aux utilisateurs de la plateforme de répondre au commentaire d’une personne dans un nouveau format de discussion. Pour faire simple, en appuyant sur un commentaire, vous avez la possibilité de répondre directement à la personne et votre réponse s’affichera à la suite de ce commentaire, en décalé par rapport au reste du chat. Twitch a d’ailleurs publié sur son compte une petite vidéo de présentation explicative dans laquelle on peut voir les « chat replies » en action.

Chat Replies help you keep the conversation going, even when chat is going off.

Try out new message threads, keyboard shortcuts and more, now available to all communities on Twitch.

Learn more: https://t.co/jwrAkCYUU6 pic.twitter.com/DTPr2EFnCB

— Twitch (@Twitch) April 22, 2021