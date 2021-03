Netflix en tête des nominations aux Oscars

Sans surprise, les plateformes SVOD sont omniprésentes cette année. Profitant de la levée des restrictions entourant les sorties en salle, Netflix et ses consœurs se glissent dans plusieurs catégories, dont celle du meilleur film avec Mank.

Après une année compliquée pour le cinéma, l’heure est venue de récompenser les meilleurs longs-métrages de 2020. À quelques semaines de la cérémonie, l’Académie des arts et sciences du cinéma vient de dévoiler la liste de nommés pour cette 93e cérémonie des Oscars. Sans surprise, les plateformes SVOD sont omniprésentes. En 2021, les Oscars s’affranchissent d’une de leurs règles les plus importantes, en autorisant les films sortis directement en ligne à concourir. La fermeture des salles aura poussé la prestigieuse académie à revoir ses plans. Pour rappel, avant la pandémie, un film devait avoir été projeté dans plusieurs salles obscures pour espérer décrocher un prix. Netflix sort donc grand vainqueur avec pas moins de 35 nominations. Parmi les long-métrages qui ont convaincu la critique, on retrouve le nouveau film de David Fincher : Mank. Il est nommé dans 10 catégories, dont celui du meilleur réalisateur. Gary Oldman et Amanda Seyfried sont aussi dans la course pour les titres de meilleur acteur principal et meilleure actrice de second rôle. On notera en revanche que la partie n’est pas gagnée puisque l’année dernière, et ce, malgré 10 nominations, The Irishman était reparti bredouille.

Apple nommé pour la première fois

Lancée en novembre 2019, la plateforme d’Apple n’avait encore jamais été nommée pour un film original. Ainsi, la marque à la pomme décroche deux nominations pour Le Peuple Loup (meilleur film d’animation) et GreyHound (meilleur son). Cela ne permet en revanche pas à la plateforme de dépasser Amazon Prime Vidéo qui obtient 12 nominations, dont six rien que pour Sound of Metal. Borat 2, déjà récompensé à plusieurs reprises pendant les Golden Globes, pourrait bien obtenir le titre de meilleur scénario adapté. Enfin, c’est définitivement un duel au sommet pour le titre de meilleur film d’animation. Apple, Netflix et Disney+ se font face respectivement avec Le Peuple loup, Voyage vers la lune et En Avant et Soul pour la firme aux grandes oreilles. Reste à voir désormais qui s’imposera face à ses concurrents. Réponse le 25 avril prochain. Cette 93e cérémonie sera diffusée depuis le mythique Dolby Theatre, mais aussi la gare ferroviaire de Los Angeles. C’est une première dans l’histoire de l’Académie, qui a du s’adapter face à la crise sanitaire.

Meilleur film

The Father de Florian Zeller

Judas and the Black Messiah de Shaka King

Minari de Lee Isaac Chung

Nomadland de Chloe Zhao

Promising Young Woman de Emerald Fennell

Sound of Metal de Darius Marder

Les Sept de Chicago de Aaron Sorkin Mank de David Fincher

Meilleur réalisateur.rice

Chloe Zhao pour Nomadland

David Fincher pour Mank

Lee Isaac Chung pour Minari

Emerald Fennell pour Promising Young Woman

Thomas Vinterberg pour Drunk

Meilleure actrice

Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey

Andra Day dans Billie Holiday, une affaire d’Etat

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman

Frances McDormand dans Nomadland

Carey Mulligan dans Promising Young Woman

Meilleur acteur

Riz Ahmed dans Sound of Metal

Chadwick Boseman dans Le Blues de Ma Rainey

Anthony Hopkins dans The Father

Gary Oldman dans Mank

Steven Yeun dans Minari

Meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova dans Borat 2

Glenn Close dans Une ode américaine

Olivia Colman dans The Father

Amanda Seyfried dans Mank

Yuh-Jung Young dans Minari

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen dans Les Sept de Chicago

Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. dans One Night in Miami

Paul Raci dans Sound of Metal

LaKeith Stanfield dans Judas and the Black Messiah

Meilleur film étranger

Drunk (Danemark, Pays-Bas, Suède)

Shao Nian De Ni (Hong Kong)

L’Affaire collective (Roumanie)

L’homme qui a vendu sa peau (Tunisie)

La voix d’Aida (Bosnie)

Meilleur film d’animation

En avant de Dan Scanlon

Voyage vers la lune de Glen Keane

Shaun le mouton le film: la ferme contre-attaque de Will Becher et Richard Phelan

Soul de Pete Docter

Le peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart

Meilleur documentaire

L’Affaire collective

Crip Camp: la révolution des éclopés

The Mole Agent

La sagesse de la pieuvre

Time

Meilleur scénario original

Judas and the Black Messiah – Will Berson et Shaka King

Minari – Lee Isaac Chung

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Sound of Metal – Darius Marder et Abraham Marder

Les Sept de Chicago – Aaron Sorkin

Meilleur scénario adapté

Borat 2 – Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern

The Father – Christopher Hampton et Florian Zeller

Nomadland – Chloé Zhao

One Night in Miami – Kemp Powers

Le tigre blanc – Ramin Bahrani