Les nouveaux Tamagotchi Pix ont maintenant une caméra embarquée

Le jouet mythique de Bandai Namco s’offre une nouvelle génération, cette fois-ci équipée d’une caméra embarquée.

Si vous avez grandi dans les années 1990, vous n’êtes sans doute pas passé à côté du phénomène Tamagotchi, ces petits monstres virtuels dont il fallait s’occuper au quotidien sous peine de les voir mourir dans leurs propres déjections. Ces dernières années, et malgré quelques rééditions modernes, le petit œuf culte de Bandai Namco avait quelque peu perdu de sa superbe, surtout depuis l’avènement des jeux mobiles basés sur la réalité augmentée. Pourtant, le constructeur japonais semble bien décidé à réveiller la nostalgie qui sommeille en nous avec Tamagotchi Pix, une nouvelle génération aux fonctionnalités modernisées.

Un appareil photo intégré

En plus d’arborer de nouvelles commandes tactiles, ces nouveaux monstres de poche bénéficient surtout d’un appareil photo intégré, qui permet désormais de faire découvrir le monde à son animal de compagnie virtuel, mais aussi de se prendre en photo avec lui en appuyant sur le haut de l’œuf (qui fonctionne comme un déclencheur), et de partager du contenu inédit. Contrairement à la version de 2018, cette nouvelle génération ne possède ni connexion Bluetooth ni application dédiée, mais se dote d’un QR Code surnommé “Code Tama”, afin de permettre aux propriétaires de Tamagotchi de s’échanger divers objets virtuels. L’entreprise précise également que l’expérience de jeu pourra s’étendre sur le site officiel tamagotchi.com à partir du mois d’août.

Contacté par The Verge, Bandai a indiqué que les photos prises par le Tamagotchi Pix seront stockées localement sur l’appareil, mais n’a pas donné d’informations sur la qualité de l’appareil. Disponible à partir d’aujourd’hui en précommande à 59,99$ (environ 50€) chez la plupart des revendeurs, pour une livraison le 1er juillet prochain, en quatre coloris (rose floral violet ciel, bleu océan et vert nature), et en français, il faudra tout de même compter 25$ de frais de port pour acheminer votre nouveau compagnon virtuel jusqu’en France.