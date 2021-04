Fujifilm et Nintendo s’associent pour imprimer vos photos de jeux !

Vous pourrez désormais imprimer vos plus belles images issues de vos jeux Nintendo grâce à l’application Link.

Nintendo vient peut-être de réaliser le rêve de beaucoup de joueurs sur Nintendo Switch. L’entreprise de jeux vidéo vient de s’associer à Fujifilm, la firme japonaise de matériel photographique. Si vous ne connaissez pas l’entreprise, vous avez peut-être déjà vu l’Instax Mini Link, une imprimante pour téléphone portable permettant à ses utilisateurs d’imprimer leurs photo en petit format, comme un polaroïd, directement depuis leurs smartphones. Désormais, les utilisateurs pourront également imprimer leurs photos issues de certains jeux Nintendo Switch via une nouvelle application dédiée nommée Link.

Comment cela fonctionne ?

Si vous allez sur les photos capturés sur votre Switch, vous trouverez un QR code à scanner. Il faudra le scanner avec l’application Link qui lancera automatiquement l’impression de votre image. La méthode est donc d’une simplicité sans nom. Vous pouvez tout aussi bien imprimer des images de votre île sur Animal Crosing New Horizons que de vos victoires sur les jeux Super Mario. C’est une aubaine pour tous ceux qui souhaiteraient immortaliser leurs plus belles créations sur le jeu Animal Crossing, notamment. Depuis que ce dernier est sorti il y a un an, les nombreux joueurs ont laissé libre cours à leur imagination en créant des îles toutes plus belles et originales les unes que les autres. C’est donc l’occasion parfaite pour les partager et en garder un souvenir avant d’en créer une nouvelle par exemple.

De plus, l’application offre la possibilité d’être personnalisée grâce à trois thèmes : Animal Crossing, Super Mario et Pokémon Snap, qui va sortir le 30 avril. Ces thèmes donnent également lieu à de nouveaux cadres inédits, toujours en corrélation avec les jeux Nintendo. L’application Link sera disponible à partir du 30 avril prochain et elle est téléchargeable gratuitement. D’ici là, préparez vos meilleurs clichés à accrocher dans votre chambre ou à afficher sur le frigo.

