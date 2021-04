Oculus Gaming Showcase : le résumé des annonces de Facebook

Découvrez ici tous les jeux qui ont été dévoilés durant le premier Oculus Gaming Showcase, avec quelques nouveautés inédites.

Le tout premier Oculus Gaming Showcase s’est tenu ce 21 avril dans la soirée et il s’est révélé assez chargé, même si seulement quelques jeux inédits ont été dévoilés. En effet, dans la majorité des cas, ont été présentés des sequels ou des portages de titres contrairement à de nouvelles licences toutes fraîches.

La plus grosse annonce qui a été faite concerne le portage du jeu Resident Evil 4 sur Oculus Quest 2. Ce portage sera la première exclusivité au casque deuxième génération d’Oculus. C’est un événement que Capcom avait déjà révélé lors du dernier Resident Evil Showcase. Lors de l’Oculus Gaming Showcase, des images inédites de gameplay ont été dévoilées. La date de sortie du jeu n’a pas été communiquée mais il sortira bien cette année.

Ensuite, le jeu Lone Echo II a également été annoncé. C’est le sequel du premier jeu du même nom qui dépeint une exploration spatiale. Le jeu arrivera sur Quest, Quest 2 et Oculus Rift dès cet été. Il sera aussi compatible avec la nouvelle fonctionnalité Air Link.

Cet été, un nouvel épisode de Pistol Whip va également sortir, en même temps que The Concierge. Ce nouvel opus se nomme « Smoke and Thunder » et il va raconter l’histoire de deux sœurs vivant dans le Far West. The Concierge débloquera toute la partie personnalisation du jeu ce qui promet une expérience sur-mesure.

En termes de nouveautés, I Expect You to Die 2 a également été dévoilé. Comme son nom l’indique, il s’agit aussi d’un sequel qui devrait sortir plus tard dans l’année sur les appareils Quest et Rift. Un premier trailer a été diffusé.

Puis, il y a eu une petite annonce concernant la deuxième partie du jeu Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge avec l’arrivée d’un nouveau personnage. Il s’agit de Dok-Ondar qui sort tout droit de son magasin d’antiquités. Les studios ont également dévoilé un artwork inédit avec ce personnage.

Enfin, Oculus a annoncé quelques mises à jour concernant les jeux The Walking Dead: Saints & Sinners et The Climb 2, ainsi qu’un nouveau trailer de gameplay pour After the Fall qui arrive cet été sur les appareils Quest et Rift. Warhammer 40,000: Battle Sister aura bientôt droit à une mise à jour également avec un nouveau mode en coopération nommé “Last Bastion”.