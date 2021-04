Twitter : les images 4K débarquent sur iOS et Android

Jusqu’à très récemment, l’intégralité des images sur Twitter était recadrée pour correspondre au format 16:9. S’il était possible d’afficher les images en taille réelle, en cliquant dessus, le réseau social a revu sa copie ces dernières semaines. Après une première phase de test finalement concluante, l’oiseau bleu annonce que tous les utilisateurs pourront désormais profiter de l’affichage et la publication d’images en haute définition et au format choisi directement dans le fil d’actualité. Depuis aujourd’hui, il est possible de partager des images jusqu’à 4096 x 4096 pixels.

Pour l’activer sur votre smartphone iOS et Android, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application, à la rubrique utilisation des données. Dans l’onglet “High-quality Images”, il faudra choisir dans quelle configuration vous souhaitez bénéficier de cette fonctionnalité : lorsque le téléphone est connecté au réseau mobile ou alors uniquement avec le Wi-fi. Il faudra effectuer la même opération pour le téléchargement et donc la publication des clichés. Il sera également possible de désactiver complètement l’outil dans la même rubrique, histoire d’économiser ses données mobiles lorsque l’on a un tout petit forfait. Pour rappel, vous pouvez aussi passer votre Twitter en économiseur de données pour empêcher l’affichage automatique des images et des vidéos.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone.

To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx

