Gran Turismo s’invite aux Jeux Olympiques !

L’e-sport sera représenté aux Jeux Olympiques de Tokyo dans les Séries Olympiques Virtuelles, et Gran Turismo sera à l’honneur.

Le rendez-vous manqué des JO en 2020 pourrait finalement avoir du bon. Alors que l’événement devait initialement se tenir à Tokyo en 2020, l’arrivée du coronavirus dans nos vies en a décidé autrement et, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, ils ont été annulés puis reportés à 2021. Et comme dans de nombreux domaines, les différentes mesures de confinement mises en place autour du globe ont propulsé les pratiques virtuelles, et avec elles, le e-sport.

C’est donc en toute logique que la prochaine édition des JO fera de la place pour les Séries Olympiques Virtuelles, entièrement consacrées aux jeux vidéo sportifs. Le Comité International Olympique (CIO) s’est ainsi associé à cinq fédérations sportives afin d’organiser des compétitions virtuelles. Parmi elles, on retrouvera l’épreuve virtuelle de cyclisme, organisée par l’Union Cycliste Internationale, des matches virtuels de Baseball, organisés par la Confédération mondiale de baseball softball, mais aussi des courses automobiles, organisées par la Fédération Internationale de l’Automobile. Et justement, on connaît le nom du titre qui se frayera une place jusqu’aux JO : Gran Turismo.

Pour l’heure, on n’en sait pas plus sur le déroulé de ces épreuves virtuelles, ni sur ses participants ou les prix qui y seront décernés. Nous devrions avoir plus de détails prochainement sur ces Séries Olympiques Virtuelles ainsi que sur les Jeux Olympiques, qui sont censés ouvrir le 23 juillet prochain si la situation sanitaire le permet d’ici là.