X-Series : Sony présente une nouvelle gamme d’enceintes connectées

La marque a annoncé aujourd’hui la commercialisation d’une nouvelle gamme d’enceintes connectées X-Series, conçue pour “vivre la vie à plein volume”.

Sony a présenté il y a quelques heures trois nouvelles enceintes sans-fil à travers sa nouvelle gamme X-Series. Conçues pour répondre à tous les usages, les nouveautés annoncées par la marque dans un communiqué promettent ainsi un “son large et puissant” dédié à la fête, qu’elle soit en intérieur ou en extérieur. Équipées des nouveaux haut-parleurs X-Balanced de Sony, ces trois nouvelles enceintes embarquent notamment un diaphragme non circulaire, destiné à augmenter la pression sonore et à limiter la distorsion. Pour assurer une ambiance optimale, les trois enceintes bénéficieront également d’un éclairage configurable, ainsi que d’une compatibilité avec le mode Party Connect, qui permet de synchroniser jusqu’à 100 enceintes sur la même musique.

Grâce à ses quatre tweeters répartis à l’avant et à l’arrière, l’enceinte XP700 permettra de faire la fête à nouveau (quand la situation sanitaire l’autorisera évidemment), via un son omnidirectionnel clair et percutant. De leur côté, les modèles XP500 et XG500 bénéficient de deux tweeters High Efficiency, conçus pour la fête en extérieur. Certifiée IP66, la XG500 résiste non seulement à la poussière, mais aussi à l’eau, pour s’utiliser à la plage ou au bord d’une piscine. Les enceintes XP700 et XP500 sont quant à elles certifiées IPX4. Dotés d’une batterie longue durée, les trois nouveaux modèles assureront plusieurs heures de musique en continu, jusqu’à 30 heures pour la XG500. En cas de besoin, Sony indique également qu’il suffit de 10 minutes de charge pour assurer trois heures d’écoute.

Disponible à partir de juin 2021, la nouvelle gamme X-Series de Sony sera prochainement mise en vente chez la plupart des revendeurs habituels. Comptez 350€ pour le modèle XP500, 450€ pour le XG500 et environ 500€ pour le très performant XP700.