Whoopi Goldberg prépare un film de super-héros

La super-héros mania investit tout Hollywood. Alors qu’elle s’apprête à reprendre son rôle dans Sister Act 3, Whoopi Goldberg a confié au micro de Variety travailler à l’écriture d’un film d’un nouveau film du genre. Si le projet est encore à un stade embryonnaire, l’actrice n’a pas manqué de donner quelques informations sur l’intrigue qui sera déroulée. On suivra les aventures d’une femme noire d’âge mûr, qui se découvre des pouvoirs. “Depuis que je suis petite, je suis obsédée par les super-héros. Ils passent leur temps à vouloir sauver la terre, mais vous savez qui va vraiment le faire ? Les femmes noires âgées”. Pour l’instant, le projet reste néanmoins très mystérieux, mais on doit bien admettre qu’il a du potentiel, surtout si l’actrice passe une tête devant la caméra.

Un programme chargé pour les prochaines années

Au delà de ce projet, Whoopi Goldberg a déjà plusieurs marmites cinématographiques sur le feu. L’actrice sera de retour dans le troisième opus de la franchise Sister Act. Le film qui sera diffusé exclusivement sur Disney+ n’a pas encore été présenté en détails, mais il s’agira visiblement d’offrir une nouvelle aventure musicale à Dolores Van Cartier. Pour l’instant, Disney ne dit pas non plus si certains personnages, autre que celui incarné par Whoopi Goldberg, feront leur grand retour. On pourrait imaginer retrouver notamment Maggie Smith, dans le rôle de la mère supérieure. En parallèle de cette nouvelle collaboration avec Disney, Goldberg va aussi faire une incursion sur Amazon. Elle prépare son retour sur le plateau de Star Trek : Picard, où elle incarnera à nouveau Guinan, la bairmaid de l’USS Enterprise D. La série devrait revenir sur nos écrans en 2022, toujours avec Patrick Stewart dans le rôle-titre.

