RE Village : Capcom a créé une serviette de la taille de Dimitrescu

Capcom a pensé à tous les nombreux fans de Lady Dimitrescu en créant cet artefact aussi original qu’inattendu.

Alors que la sortie du jeu Resident Evil Village approche à grand pas – le 7 mai prochain pour ceux qui ne s’en souviendraient pas – Capcom a décidé de réaliser une promo de plus pour le lancement du huitième opus de la franchise en créant une serviette géante. Cette serviette elle est à l’effigie d’Alcina, dite « Lady », Dimitrescu et fait en réalité sa taille réelle. Capcom avait déjà évoqué la taille de la grande dame vampirique suite au premier Resident Evil Showcase et avait précisé qu’elle faisait environ 3 mètres de haut. La taille de la serviette est donc ridiculement grande, comme le prouve la vidéo partagée par Capcom. On y voit un employé s’allonger à côté de celle-ci afin d’avoir un élément de comparaison.

Le seul bémol est que cette serviette n’est commercialisée qu’au Japon, ce qui signifie que les fans français de la charmante et charismatique Dimitrescu ne pourront pas se la procurer. Cependant, Capcom a trouvé le bon moyen de faire parler de son jeu à seulement une semaine et demie de la sortie du titre sur consoles et PC. En plus des affiches placardées sur les vitrines des magasins et sur les bus, cette serviette de bain est l’ultime représentation de la taille gigantesque de la tête d’affiche du jeu.

Par ailleurs, n’oubliez pas que les démos Village et Château, sorties en avant-première sur PlayStation, seront disponibles le 2 mai gratuitement sur toutes les plateformes. Le jeu sera quand à lui disponible le 7 mai avec le jeu multijoueur RE : Verse, inclus gratuitement.

