Ellen DeGeneres, Eminem et même le PSG succombent aux NFT

Le mode autour des jetons non-fongibles se poursuit, jusqu’à gagner l’équipe parisienne de football.

Chaque semaine, un grand nombre de personnalités et d’entités finissent par rejoindre la matrice des NFT. Ces derniers jours n’y ont pas fait exception puisque Eminem, Ellen DeGeneres et même l’équipe du PSG ont annoncé leur arrivée dans ce crypto-monde.

Eminem et Ellen DeGeneres en appellent à votre âme de collectionneur

Le rappeur américain a lancé ce dimanche un événement baptisé « Shady Con » organisé sur la plateforme Nifty Gateway et a mis en vente une collection d’objets numériques rares regroupant la plupart de ses passions. Parmi les lots, on pouvait retrouver des bandes-dessinées, des cartes de baseball, et même le NFT d’un tirage vinyle rare de l’album « Infinite » signé par Eminem. Malheureusement, pas de chanson inédite à se dégoter sous la forme d’un NFT, comme le prévoirait un certain The Weeknd.

Du côté d’Ellen DeGeneres, celle-ci annonce qu’elle va mettre en vente son premier NFT, baptisé « Woman With Stick Cat », une photo d’elle tenant un dessin de chat qu’elle a capturé en pleine émission. Le certificat numérique d’une vidéo d’un de ses monologues sera également mis aux enchères.

Le PSG met 11 NFT en vente

De notre côté de l’Atlantique, c’est au tour du PSG de succomber à la mode des NFT. Le 24 avril, l’équipe parisienne a ainsi mis en vente cinq figurines 3D baptisées Lucky Buddy et créées par l’artiste Ludi. Chacune d’entre elles porte le maillot parisien, et on retrouve 11 certificats au total, soit 1 pour chaque joueur sur le terrain. Le PSG a annoncé que 55% des bénéfices de la vente sera consacré au Fonds de dotation Paris Saint-Germain, un organisme « menant des missions de nature humanitaire, éducative, sportive ou sociale ».

Le Paris Saint-Germain lance ses premiers NFT artistiques avec @LvckyBvddy 🔝 1️⃣1️⃣ pièces uniques, 1️⃣ pour chaque joueur sur le terrain. Pour participer aux ventes 👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 25, 2021

Le PSG n’est d’ailleurs pas la première entité sportive à se lancer dans ce secteur, après la mise en vente de NFT du côté de la NBA.