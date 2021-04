Forfait mobile : cette pépite B&You avec 200 Go se finit à minuit 🔥

Bouygues Telecom casse le prix de sa gamme B&You jusqu'à minuit. Les forfaits mobiles avec 100 et 200 Go s'avèrent les plus intéressants. Explications.

Il vous reste moins de 24 heures pour saisir un forfait mobile B&You à prix réduit. Bouygues Telecom a organisé sur quelques jours son opération Very B&You qui a vu le tarif de ses abonnements mobiles baisser en flèche. Cela concerne les offres 200, 100 et 5 Go – dont les tarifs ont baissé jusqu’à 40% selon la formule. Comme toujours, les forfaits B&You sont sans engagement de durée.

Bouygues Telecom se place comme l’une des grandes références sur le marché du forfait mobile sans engagement. Sans remise, sa gamme B&You connait déjà un immense succès. Ce sont des millions de français qui ont souscrit à son offre depuis sa sortie en 2011. Avec son opération spéciale Very B&You, l’opérateur s’assure une belle visibilité avec une offre qui défie toute concurrence.

Une triplette de forfaits mobiles en promotion

Vous cherchez un forfait mobile en particulier mais vous ne savez pas chez quel opérateur aller ? Bouygues Telecom propose des abonnements en promotion pour tous types de profils. Cela concerne aussi bien les clients qui utilisent beaucoup de données mobiles que ceux qui ont un usage ponctuel de leur smartphone.

Le meilleur rapport qualité prix parmi ces offres Very B&You est sans aucun doute le forfait mobile le plus généreux : il comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 200 Go de data (dont 15 Go utilisables dans l’UE et les DOM) pour 14,99€ par mois. C’est 10€ de moins tous les mois que le prix habituel, qui est à 24,99€ par mois. Vous pouvez donc faire 40% d’économie avec cette vente flash qui se termine à minuit.

Le second forfait mobile le plus populaire est celui avec 100 Go – qui comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités. Il faut compter 12,99€ par mois – au lieu de 19,99€ en temps normal – pour cette offre spéciale de Bouygues Telecom. On rappellera que cet abonnement mobile est aussi sans engagement de durée, vous avez donc la possibilité de résilier quand bon vous semble.

Enfin, le dernier forfait est destiné à ceux qui ont un usage très ponctuel d’internet en 4G sur leur smartphone. Il comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de data pour 4,99€ par mois. Si vous jouez régulièrement aux jeux sur leur mobile, si vous regardez beaucoup de films / séries sur le petit écran ou si vous utilisez les réseaux sociaux de manière assidue, cet abonnement mobile sera peut-être un peu limité.

Quel que soit le forfait mobile que vous choisirez entre ces 3 formules en forte promotion, elles vous donnent toutes accès aux réseaux 3G et 4G de Bouygues Telecom. Cela dit, l’opérateur propose depuis la fin de l’année dernière une première formule B&You avec un accès à son réseau ultra rapide 5G. Celui-ci est aussi disponible en ce moment : il inclut les appels, SMS et MMS illimités et 130 Go en 5G pour 24,99€ par mois.

Une offre qui se finit ce soir à 23h59

Bouygues Telecom se montre assez timide sur les promotions depuis quelques années. Quand il annonce une opération comme celle-ci, il ne faut surtout pas manquer l’opportunité. Cet événement Very B&You permet de réaliser une économie à plus long terme sur son forfait mobile. Sur une année, cela peut représenter des dizaines d’euros d’économies. A plus long terme, cela représente des centaines d’euros en moins.

On rappellera que les 3 formules qui sont en promotion (5, 100 et 200 Go) se finissent déjà ce mardi soir 27 avril à minuit. Il vous reste encore quelques heures pour bénéficier de ces forfaits mobiles.

Vous ne savez pas comment résilier votre offre actuelle pour passer chez Bouygues Telecom ? Si vous n’êtes plus engagé chez votre opérateur avec votre forfait mobile actuel, il suffit de suivre le formulaire d’inscription sur la page B&You. L’opérateur télécom vous demandera votre code RIO (facile à récupérer) pour initier la démarche du transfert de numéro de téléphone. Vous pourrez ainsi garder le même numéro tout en profitant du forfait mobile à bas coût Bouygues Telecom.

Pour voir les offres B&You, c’est ici :

Encore une fois, cette vente éclair est assez unique – dépêchez-vous. Bouygues Telecom ne se montre quasiment jamais aussi généreux que cela, même lors de temps forts comme le Black Friday. En cette fin du mois d’avril, le forfait mobile B&You n’a jamais été aussi abordable. C’est un très bon rapport qualité prix quand on connait la qualité du réseau d’antennes Bouygues Telecom (n°2 en France selon l’ARCEP) ou encore son service client.

