Spotify veut s’offrir Arsenal après le fiasco de la Super Ligue

L’information est tombée vendredi soir, lorsque le fondateur de la plateforme musicale Spotify Daniel Ek, s’est ouvertement positionné sur Twitter pour racheter le club Arsenal en cas de vente. Il faut dire que l’homme d’affaires a su choisir son timing. Quelques jours seulement après le fiasco de la Super Ligue, qui voulait s’imposer comme une alternative à la Ligue des champions, les 12 clubs européens porteurs du projet (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham) doivent désormais faire face aux critiques des supporters. Régulièrement pointé du doigt par les fans des Gunners, le propriétaire d’Arsenal Stan Kroenke songerait ainsi à vendre, rapportent certaines rumeurs. Une transaction sur laquelle Spotify n’hésiterait pas à se positionner : “Je soutiens Arsenal depuis aussi longtemps que je m’en souvienne. Si Kroenke Sport Enterprises souhaitait vendre le club, je serais heureux de me mettre sur les rangs”.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I’d be happy to throw my hat in the ring.

— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021